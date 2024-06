La DGT obligarà a fer servir casc i tenir com a mínim 16 anys per anar en patinet elèctric

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha tret a audiència i informació pública la seva proposta de modificació del Reglament General de Circulació, amb la qual farà obligatori lús de casc per als usuaris de vehicles de mobilitat personal (com els patinets elèctrics), així com tenir, com a mínim, 16 anys per poder-los fer servir i circular per vies urbanes.

"Han transcorregut més de 20 anys des de l'entrada en vigor del Reglament General de Circulació, aprovat pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, durant els quals la visió de la mobilitat ha canviat. On anteriorment es posava el focus a la carretera i al vehicle ara es posa a les persones i als entorns urbans", sosté el reial decret que modifica el Reglament i que aquest dimecres comença la seva fase d'audiència i informació pública perquè les entitats o persones interessades facin aportacions, previ a ser aprovat al Consell de Ministres.

Al text es presta més atenció als anomenats usuaris vulnerables de la via (vianants, ciclistes, motoristes, ciclomotoristes, usuaris de vehicles de mobilitat personal) ara definits per primera vegada en una norma.

"Són els que per raó del mitjà de desplaçament que utilitzen o per les característiques físiques del grup d'edat a què pertanyen tenen un risc més alt de patir lesions en cas d'accident de trànsit o que aquestes siguin de major gravetat", apunta el document.

D'aquesta manera, el Reglament estén l'ús obligatori del casc per als que circulin a patinets elèctrics. A més, en situacions d'escassa visibilitat o de nit, han de portar elements lluminosos o retroreflectants que permetin que siguin vistos a una distància mínima de 150 metres.

Armilla reflectant d'alta visibilitat

Així mateix, s'estableix l'obligació d'utilitzar armilla reflectora d'alta visibilitat, quan circulin en vies urbanes, els conductors de motocicletes, ciclomotors, cicles i altres bicicletes i vehicles de mobilitat personal que desenvolupin la seva activitat professional utilitzant aquests vehicles.

Una altra modificació nova és que les persones amb mobilitat reduïda que es desplacin en vehicles de mobilitat personal tindran la consideració de vianants.

Entre les novetats destaca també la reducció de les taxes d'alcohol a la sang i aire espirat per als conductors novells i per als professionals, passant a tenir un límit de 0,20 grams per litre d'alcohol a la sang, o de 0,10 mil·ligrams per litre en aire espirat.

Guants de protecció

Pel que fa als que utilitzen motocicletes, es permet la seva circulació pel voral quan hi hagi situació de congestió del trànsit, separant, així, aquests conductors de la resta; s'obliga els conductors i passatgers de motocicletes a portar guants de protecció quan circulin en vies interurbanes i calçat tancat en tota mena de vies.

A més, el casc de protecció homologat haurà de ser integral o modular per als conductors i passatgers de les motocicletes que circulin a vies interurbanes. Hauran d'estar obligatòriament homologats i no simplement certificats. Per complir aquesta obligació, s'estableix un període transitori d'un any.

També afecten els canvis a les obligacions d'ús de casc de protecció per als qui circulen en bicicleta. En concret, se suprimeixen les exempcions existents actualment per a la circulació en vies interurbanes, mantenint únicament les relatives als ciclistes professionals o que estiguin en competició, i s'estableix l'obligació per als que desenvolupen la seva activitat professional circulant amb bicicleta a utilitzar casc de protecció durant la jornada de treball.

D'altra banda, es fa obligat per a qui avança un ciclista en via interurbana fer-ho, com a màxim, a 20 km/h per sota del límit de velocitat aplicable al tram pel qual circula, a més de deixar la separació lateral mínima d'1, 5 metres, i obligant a fer un canvi complet de carril en determinats supòsits.

Pel que fa a les vies urbanes, es dóna més protagonisme a la vorera com a espai de circulació o estada "exclusiu dels vianants, restringint al màxim el trànsit i estacionament dels vehicles", i es prohibeix establir places d'estacionament als voltants dels passos de vianants.

La bicicleta, per la seva banda, circularà amb caràcter general per la calçada –al marge dels carrils específics que hi pugui haver--, i pel centre del carril preferentment. A més, qui condueixi un vehicle de motor haurà de deixar una distància de seguretat d'almenys 5 metres amb la bicicleta que us precedeixi.

"Per afavorir l'ús de la bicicleta als congestionats entorns urbans", segons el Reglament, es permet als ciclistes depassar els vehicles de motor per la dreta o per l'esquerra, perquè puguin arribar a la zona d'espera avançada. També, en carrers d'un únic carril amb limitació de velocitat de 30 km/ho inferior, es regularitza la possibilitat que els ciclistes circulin en sentit contrari als vehicles de motor, com passa a la majoria dels països d'Europa amb total normalitat .