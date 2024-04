El dineral que es va gastar Rubiales en un cotxe pocs dies abans del registre policial

per Redacció CatalunyaPress

Un rebut de pagament incautat per agents de la Guàrdia Civil evidencia que l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales va comprar un Porsche per gairebé 36.000 dòlars 13 dies abans que es produïssin les primeres entrades i registres realitzades al març a Madrid i Granada en el marc de l'operació Brody.

La Unitat Central Operativa (UCO) de l'Institut Armat, al registre que va dur a terme al costat de les autoritats dominicanes el passat 1 d'abril al domicili on es trobava llavors Rubiales, va trobar documentació que acredita que pel vehicle en qüestió ( propietat de l'exdirectiu de la Federació) es va fer una transferència el 8 de març.

Segons consta en un informe del Ministeri Públic de República Dominicana, al qual ha tingut accés Europa Press , els agents van confiscar el rebut de pagament del Porsche Macan S blanc, del 2016, pel qual s'haurien abonat 35.925 dòlars.

Així mateix, figura al llistat un rebut de pagament de traspàs datat aquest mateix 8 de març per una suma de 882 dòlars i el "condueix de sortida per venda definitiva" de data 12 de març.

Aquesta documentació consta al sumari del procediment que se segueix al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Majadahonda, en què s'investiguen presumptes irregularitats en els contractes signats per la RFEF durant la gestió de Rubiales, inclosos els subscrits per a la celebració de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.

D'acord amb l'inventari detallat per la Procuradoria Especialitzada Antirentat d'Actius i Finançament del Terrorisme de República Dominicana, l'aplanament en què es va trobar el rebut de pagament relatiu al Porsche va tenir lloc en una casa de dos nivells a Punta Cana on es trobava Rubials.

En aquest registre, els agents també hi van trobar quatre iPhones, tres mòbils, un iPad, dos pendrives, una memòria USB, un rellotge marca Rolex i documentació varia: contractes, rebuts, transferències i certificats del registre mercantil.

Dos dels iPhones en qüestió pertanyen a Rubiales; un al seu amic, l'empresari Francisco Javier Martín Alcaide, conegut com a Nene; i una tercera persona que després va declarar com a testimoni davant la Guàrdia Civil. L'iPad és propietat de Nene. Sobre el rellotge de luxe, les autoritats no necessiten a qui pertany.