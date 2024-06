Diòcesi de les Canàries intensifiquen l'atenció als migrants

per Gabriel Izcovich

Les diòcesis de les Canàries han intensificat l'atenció a migrants a través del projecte 'Hospitalitat Atlàntica' que busca fomentar recursos i espais segurs a persones en situació irregular que arriben a les illes, davant de l'increment d'arribades que es preveuen per als mesos d'estiu. Només a la jornada de dijous passat van arribar a les illes més de mig miler de persones en situació irregular.

"Volem que les persones puguin prendre la decisió de migrar o quedar-se", ha explicat Jesús Alberto González, laic i delegat de Pastoral de Migracions de la diòcesi de Tenerife.

El projecte va sorgir del departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), recolzada també des del Vaticà a través del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral i actualment formen part 10 països i 26 diòcesis d'Europa i Àfrica.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és posar en comunicació els països de trànsit i destí, per facilitar espais i recursos segurs a les persones migrants que opten per aquestes rutes. Així, els seus impulsors volen oferir "informació veraç" als països d'origen i trànsit sobre els perills de la ruta, dificultats legals a Europa i els seus drets a la frontera.

Els participants en aquest projecte busquen també facilitar als migrants en trànsit espais segurs per a la seva cura integral atenent necessitats socials, sanitàries, psicològiques i educatives a allò que contribueix també la Xarxa d'Àfrica i Europa per a la Mobilitat Humana (RAEMH), que compta amb 11 membres i està finançada per Càritas Espanya, Càritas Itàlia i Secours-Catholique-Càritas França.

Al missatge 'Déu camina amb el seu poble', amb motiu de la Jornada Mundial del Migrants i del Refugiat, que se celebra el 29 de setembre, el Papa ha demanat unir-se en pregària per tots aquells que han hagut d'abandonar la seva terra a la recerca de condicions de vida dignes: "Senteu-nos en camí juntament amb ells, fem junts 'sínode' i encomanem-los a tots, així com a la propera assemblea sinodal, a la intercessió de la Benaurada Verge Maria, signe de segura esperança i de consol en el camí del Poble fidel de Déu".

Francesc ha recordat que la "trobada amb el migrant, com amb cada germà o germana necessitats és també una trobada amb Crist". "La realitat fonamental de l'èxode, de cada èxode, és que Déu precedeix i acompanya el caminar del seu poble i de tots els seus fills en qualsevol temps i lloc", continua el Pontífex al seu missatge.