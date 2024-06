El dispositiu policial amb què Catalunya prepara les carreteres aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana les carreteres catalanes seran particularment conflictives per diferents celebracions. S'implementarà un extens dispositiu de seguretat amb motiu de les celebracions de Sant Joan i el Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. Més de 3.000 agents dels Mossos d'Esquadra es desplegaran per garantir la seguretat i l'ordre durant aquests esdeveniments multitudinaris.

S'establiran al voltant de 1.100 controls en diverses ubicacions, amb un èmfasi especial a l'autopista AP-7, una de les principals vies de circulació. Aquestes mesures inclouen controls dalcoholèmia, velocitat, i altres operatius per prevenir accidents i mantenir el flux vehicular.

L'objectiu principal és assegurar que les festivitats i l'esdeveniment esportiu es desenvolupin sense incidents. La policia autonòmica també estarà atenta a possibles aglomeracions i situacions que requereixin intervenció immediata.

Aquest desplegament es justifica per l'alta afluència de visitants tant per a les festivitats tradicionals com per a l'esdeveniment esportiu de talla internacional, que atraurà milers de persones a la regió. Les autoritats han fet una crida a la ciutadania perquè col·laborin amb les indicacions de seguretat i respectin les normes establertes per a aquests dies especials.

El dispositiu de seguretat inclou mesures preventives a zones costaneres i espais públics on tradicionalment se celebren les festes de Sant Joan, caracteritzades per fogueres i focs artificials. Els Mossos d'Esquadra intensificaran les patrulles en aquestes àrees per evitar incidents relacionats amb l'ús indegut de material pirotècnic i garantir la seguretat dels assistents.

Cal tenir en compte que es preveu que, des de divendres al migdia fins dissabte al migdia, es desplacen un 46.000 cotxes des de l'àrea metropolitana de Barcelona, i per això la situació serà complicada.

A més, la policia autonòmica coordinarà amb els serveis d'emergència i de protecció civil per respondre ràpidament a qualsevol eventualitat. La col·laboració entre diferents cossos de seguretat i organismes públics és crucial per a l'eficàcia del dispositiu.

Pel que fa al Gran Premi de Fórmula 1, s'espera una gran afluència d'espectadors al circuit, cosa que requerirà una logística especial per gestionar el trànsit i assegurar l'entrada i la sortida fluida de vehicles. Els Mossos d'Esquadra estaran presents als accessos principals ia l'interior del circuit per assistir els assistents i mantenir l'ordre.

Les autoritats recomanen als conductors planificar els seus desplaçaments amb antelació, utilitzar el transport públic en la mesura que sigui possible i estar atents a les indicacions de trànsit i seguretat. Així mateix, es fa una crida a la prudència ia evitar el consum d'alcohol si es conduirà.

Amb aquest ampli desplegament, Catalunya es prepara per rebre milers de visitants i assegurar que tant les celebracions de Sant Joan com el Gran Premi de Fórmula 1 es desenvolupin de manera segura i ordenada.