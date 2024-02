Diverses ciutats espanyoles presenten candidatura per ser seu d'Eurovisión Junior

Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) ha admès que ja compta amb diverses propostes de diferents ciutats espanyoles com a candidates per acollir el festival d'Eurovisió Junior 2024 que se celebrarà a finals d'aquest any.

La cap de la delegació espanyola a Eurovisió, Ana María Bordas, ha confirmat aquest dimecres en una entrevista a RTVE, que treballaran "en les properes setmanes per decidir a quina ciutat es donen les millors condicions".

A més, Bordas ha assegurat que les delegacions dels països participants que assisteixin al festival es trobaran "un país obert, divers, amb ganes de demostrar tot el potencial que té". La directiva ha destacat també la capacitat d'Espanya "d'obrir els braços i acollir tota mena de persones".

Preguntada per qui serà el representant espanyol en aquest concurs infantil, la cap de la delegació ha confirmat que "encara no se sap", però ha aprofitat per fer "una crida oberta" per presentar candidatures. "Després hi haurà un procés de selecció amb un càsting intern, encara que no serà abans d'estiu", ha confirmat.

Espanya serà, per primera vegada a la història, el país amfitrió que aculli Eurovisió Junior, després de l'encàrrec de la UER per la renúncia de França, guanyador d'Eurovisió Junior 2023 amb la francesa Zoé Clauzure i la seva cançó 'Cœur'.