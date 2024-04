Docents coincideixen a fomentar el pensament crític en els alumnes davant de la IA

Experts d'EAE Business School, UNIE Universitat, The Core School i EDC Business School Paris han analitzat els reptes que planteja la Intel·ligència Artificial des de la perspectiva formativa, jurídica, ètica i tecnològica i coincideixen a fomentar el pensament crític als estudiants.

Aquest és un dels molts aspectes debatuts a Depp Talks, un nou format en obert de Planeta Formació i Universitats per analitzar l'actualitat vista des de la perspectiva del sector educatiu, amb una visió multiespecialitzada i internacional.

Deep Talks es configura com un espai de trobada obert on experts de diversos camps, juntament amb representants del món educatiu i empresarial, debaten sobre els grans desafiaments i oportunitats que es presenten al panorama actual, amb especial focus en l'àmbit formatiu i de la educació.

El primer dels Deep Talks, que porta per títol 'Intel·ligència artificial. Educació i futur', ha comptat amb la participació d'Alejandro Briceño, professor d'Innovació i Transformació Digital a EAE Business School; Miriam Martínez, directora de Qualitat i directora del màster en Propietat Intel·lectual d'UNIE Universitat; José Jesús García Rueda, vicedegà de l'àrea STEM a The Core Entertainment Science School; i Kaouther BOUBAYA, Professora d'Estratègia a EDC Paris Business School.

Els experts de les institucions de Planeta Formació i Universitats participants en aquesta primera jornada han coincidit a assenyalar que la IA té un potencial enorme per revolucionar l'educació, obrint una infinitat de possibilitats per a la innovació pedagògica.

Per a José Jesús García, la IA "no és una nova tecnologia més, sinó una de les més disruptives o amb més capacitat de disrupció que s'ha inventat en la història recent, comparable només a la invenció de la màquina ordinador, de l'ordinador o de Internet”.

En la mateixa línia incideix Alejandro Briceño, que assenyala que la Intel·ligència Artificial suposa "un canvi de paradigma" al sector de la formació, ja que permetrà "personalitzar l'educació".

En el cas dels docents, per exemple, permetrà estalviar tasques repetitives com ara les avaluacions o la correcció d'exàmens i poder emprar aquest temps en altres aspectes vinculats a la formació de l'alumnat. El repte, per a aquest expert, és com incorporar aquestes noves eines, en si "realment les institucions educatives estan preparades per afrontar-lo".

Tot i que reconeix que "el seu control és complicat", Miriam Martínez admet que la Intel·ligència Artificial en els alumnes "ja és una realitat". "Nosaltres com a docents no podem mirar cap a una altra banda", assenyala.

Els docents han coincidit en la necessitat de fomentar “més que mai” des de la formació el pensament crític i estratègic per poder viure en el context de la IA, ja que la tecnologia també s'equivoca.

Igualment, han reconegut que els estudiants tenen "més fàcil" adaptar-se a la revolució de la IA, ja que tenen "molt més interioritzat el maneig de la tecnologia".

La conclusió comuna a tots els ponents és que, davant de la Intel·ligència Artificial, cal fomentar el pensament crític de les persones, "un valor intrínsec de l'ésser humà que cap màquina pot substituir".

Així, coincideixen que el sector educatiu deu, de la mà d'experts en innovació, anar avançant per intentar configurar per endavant nous mètodes que s'adaptin al canvi de paradigma.