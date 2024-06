Dolce Rima i la música renaixentista per a viola de mà

per Pablo Rodríguez Canfranc

En el seu tercer treball discogràfic, el duo Dolce Rima torna als seus orígens, el Renaixement espanyol, que amb tanta frescor va retratar a la seva òpera prima del 2013, Al alba veniu. En aquesta ocasió, Mil pesares aprofundeix encara més en el contingut dels llibres de música per a viola de mà del segle XVI, posant en relleu el seu extremat valor dins del patrimoni cultural del nostre país. En paral·lel, el disc aborda l'obra de Juan Vásquez, un dels polifonistes més rellevants del moment, les creacions del qual van conèixer diverses versions per part dels mestres vihuelistes.

Dolce Rima està format per la soprano Julieta Viñas Arjona i per la vihuelista Paula Brieba del Racó. El duo orienta el seu repertori cap a la cultura europea dels segles XVI i XVII, especialment el Renaixement espanyol dels vihuelistes, el Barroc espanyol i el Seicento italià. En aquest sentit, el 2021 van gravar l'àlbum Saffo Novella dedicat a les àries i duos de Barbara Strozzi. Entre altres reconeixements, Dolce Rima va ser finalista a la I Edició dels Premis GEMA a la categoria de Jove Grup 2014, i guanyador del Premi Jove Grup 2015 a la II Edició dels Premis GEMA al juny de 2016.

Mil pesars s'articula al voltant de la famosa peça Mille regretz, atribuïda a Josquin des Prez, que sempre s'ha dit que era la favorita de l'emperador Carles V, fins al punt que l'escoltava interpretar cada nit abans de agafar el son. O, si més no, això explica la llegenda. El tema ocupa el primer tall del disc -que fins i tot pren el seu nom de la lletra de la chanson-, i torna a sonar a la versió realitzada per Luis de Narváez, titulada amb encert Cançó de l'Emperador.

La tònica que vertebra el disc és la pena per l'enyorança i la pèrdua. Regretz -ens informa el text que acompanya l'enregistrament- als segles XV i XVI és un terme associat al patiment, l'angoixa i el lament per la mort o el comiat. I és precisament aquesta malenconia la que xopa l'espectre sonor de les pistes amb una tràgica bellesa.

Una de les constants del disc són les diverses intabulacions que conté. Com indica Mario Guada a les notes que acompanyen l'obra, el terme italià intabulatura es pot referir tant a la música instrumental escrita en xifra per a corda polsada o teclat, com per al·ludir a l'adaptació durant el Renaixement de peces polifòniques vocals a aquest tipus de instruments. La xifra era una forma de notació musical en format tablatura, és a dir, en el cas de la viola de mà, indicava la posició dels dits a les cordes de l'instrument.

Les intabulacions del segon tipus, el que ens ocupa, probablement tenien inicialment l'objecte de doblegar amb instruments alguna de les parts vocals de la peça en qüestió, però amb el temps van arribar a emancipar-se de la veu per quedar com a peces instrumentals. La intabulació va ser una pràctica comuna entre els vihuelistes espanyols del segle XVI i és present a gairebé tots els llibres per a xifra que han arribat fins a nosaltres.

El vihuelista i musicòleg John Griffiths en els seus estudis sobre els set llibres de xifra per viola va arribar a la conclusió que les entabulacions i cançons suposen un 58% del repertori de peces (400 de 690), que inclouen variacions fantasies, danses, tints i altres formats. En aquestes obres apareixen adaptades a l'instrument obres vocals de cinquanta-cinc compositors, sent els més representats: Cristóbal de Morales (28 peces), Josquin de Prés (22), Nicolas Gombert (20), Juan Vásquez (19), Philippe Verdelot ( 17), Francisco Guerrero (13), Adrian Willaert (10), Jacques Arcadelt (9), Pedro Guerrero (8) i Mateo Flecha (7).

Deixant de banda la versió de Mille regretz de Luis de Narváez, el protagonista indiscutible de les intabulacions d'aquest projecte és l'extremeny Juan Vásquez, les cançons i les nadales del qual van ser profusament adaptats pels mestres de la viola de mà, com hem vist a dalt. Nascut a Badajoz cap al 1500, és un dels màxims representants de la composició de nadales renaixentistes, peces polifòniques concebudes per ser cantades a quatre o cinc veus. Les intabulacions d'obres de Vásquez són presents als llibres de xifra d'Enríquez de Valderrábano (Silva de les Sirenes, 1547), Diego Pisador (Llibre de música per a viola de mà, 1552) i Miguel de Fuenllana (Orphenica Lyra, 1554). Precisament, Mil pesares ha seleccionat les d'aquests dos últims, especialment les de Fuenllana, més abundants en nombre.

A banda de les basades en l'obra de Vásquez, l'enregistrament inclou altres peces per a viola de mà d'Alonso Mudarra i d'Enríquez de Valderrábano, que completen una bona aproximació al repertori d'aquests llibres de xifra per a l'instrument esmentat. Mai no n'hi haurà prou amb l'èmfasi atorgat als set tractats de música de viola de mà espanyols, una veritable joia i monument de la cultura del Segle d'Or.