Els dolços, l'element menys conegut a la diada de Sant Jordi

per Redacció CatalunyaPress

Cada 23 d'abril, Barcelona i Catalunya es vesteixen de color i sabor per celebrar el dia de Sant Jordi, una festivitat que combina la passió per la literatura i el romanticisme en una jornada plena de tradicions úniques. Un dels costums més deliciosos d'aquest dia és la tradició de regalar i gaudir de pastissos i altres dolços, un gest que uneix les persones al voltant de la dolçor de la celebració.

La tradició de Sant Jordi té les seves arrels a la llegenda de Sant Jordi, o Sant Jordi en català, el patró de Catalunya. Segons la llegenda, Sant Jordi va rescatar la princesa d'un drac ferotge, i de la sang vessada per la bèstia va sorgir un roser de roses vermelles. Per això, a Sant Jordi se celebra l'amor i la cultura, i és comú l'intercanvi de roses i llibres entre parelles i éssers estimats.

La inclusió dels pastissos en aquesta festivitat s'ha integrat al llarg del temps com a part de la gastronomia tradicional catalana, aportant un toc dolç i festiu a la jornada. Durant Sant Jordi, les pastisseries i fleques de Barcelona i tot Catalunya es preparen per oferir una àmplia varietat de pastissos i dolços especialment decorats per a l'ocasió. Des deliciosos cupcakes decorats amb motius de roses i dracs fins a exquisits pastissos temàtics, l'oferta és diversa i temptadora.

Moltes persones aprofiten l'ocasió per comprar aquests pastissos com a regals per als seus éssers estimats, complementant així la tradició de les roses i els llibres. Els pastissos es converteixen en un detall dolç i personalitzat que reflecteix l'afecte i la celebració de la jornada.

A més, a alguns llocs, especialment a les places i carrers més emblemàtics de Barcelona, s'organitzen activitats i esdeveniments on es poden degustar aquests pastissos en un ambient festiu i cultural. És comú veure famílies i grups d'amics gaudint d'aquestes menges mentre passegen i participen de les diverses activitats que animen els carrers aquest dia tan especial.