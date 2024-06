Una DANA deixarà tempestes aquest divendres i dissabte, amb temperatures de fins a 10 º C menys

Una DANA travessarà la Península aquest cap de setmana de sud-oest a nord-est, entre aquest divendres i dissabte, cosa que provocarà una situació d'inestabilitat atmosfèrica acusada amb xàfecs que podran ser forts i estar acompanyats de tempestes, segons la predicció del portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo. Aquesta situació tindrà continuïtat en menor mesura diumenge i dilluns pel pas d'un tàlveg.

Paral·lelament, les temperatures aniran baixant per tot el territori al llarg d'aquests dies, amb valors diürns fins a 10 ºC per sota del que és normal per a l'època, encara que persistirà l'ambient càlid a l'àrea mediterrània. El portaveu ha avançat que és probable que a partir de dimarts la situació tendeixi a estabilitzar-se i torni el sol i la calor.

Per dies, Del Campo ha detallat que divendres a la matinada ha estat càlida a l'àrea mediterrània i que, per exemple, al cap de Creus a Girona no s'ha baixat de 25ºC almenys fins a les 06:00, mentre que a Múrcia capital no ha baixat dels 24ºC. Durant el dia, l'ambient càlid seguirà a la vessant mediterrània ia punts del nord-est ia la Vall de l'Ebre es podran superar els 36ºC.

El més advers de la jornada seran els xàfecs intensos associats a la DANA, que estaran molt repartits i que podran estar acompanyats de tempesta, vent intens i calamarsa, localment calamarsa gran. Així, aquests xàfecs es desplaçaran de sud a nord i podran caure en àmplies zones de l'interior peninsular, encara que aquest dia no arribaran a l'àrea mediterrània ni al nord-est. Les zones més a vigilar seran les del sud, sud-oest de Castella i Lleó, encara que els xàfecs podran ser intensos en altres punts.

De cara al cap de setmana, Del Campo ha detallat que la inestabilitat anirà remetent a la meitat sud durant dissabte, encara que encara hi podrà haver algun xàfec tempestuós dispers, sobretot a les muntanyes. En línies generals, serà una jornada adversa al centre i al nord de la Península, on hi haurà xàfecs tempestuosos que localment assoliran intensitat forta, que un dia més podran anar acompanyats de calamarsa, localment calamarsa gran i vent intens.

Paral·lelament, baixaran les temperatures a bona part de la meitat nord, així com a la zona centre, però pujaran a l'àrea mediterrània de Llevant ia Andalusia, on en alguns punts, sobretot a Andalusia oriental, se superaran els 34 a 36ºC. Tot i així, el portaveu d'AEMET ha puntualitzat que tant divendres com dissabte les temperatures seran baixes, exceptuant al nord-est i al mediterrani, amb jornades fredes per a aquesta època de l'any i valors diürns que estaran entre 5 i 10ºC per sota de el mateix d'aquestes dates a bona part de l'interior peninsular.

Encara que per diumenge i dilluns la DANA ja s'haurà allunyat, Del Campo avisa que un tàlveg seguirà mantenint el temps inestable, encara que ja no de manera tan marcada com en dies previs. Tot i així, s'esperen xàfecs tempestuosos més dispersos al nord ia l'est de la Península. Seran més probables a l'est peninsular dilluns, quan també podran arribar a les Balears, i alguns podrien tornar a assolir intensitat forta.

Mentrestant, al sud, el temps ja estarà més tranquil durant diumenge i dilluns i les temperatures començaran a pujar per l'oest peninsular, mentre que baixaran a l'àrea mediterrània. De fet, diumenge podrien superar-se els 34ºC a punts de Múrcia i Andalusia Oriental, així com a Mallorca, i dilluns aquests 34ºC es podrien superar a les valls del Guadalquivir i del Guadiana. A la meitat sud, es donaran temperatures més normals per a aquestes dates, encara que encara es registraran valors frescos, amb fins a 5ºC per sota del normal al nord-est.

Calor a partir de la segona meitat de setmana

A partir de dimarts, el portaveu d'AEMET avança que l'estabilització del temps serà més palesa. Durant aquest dia i els següents s'esperen en general cels poc ennuvolats a la major part del país, gairebé sense pluges i amb unes temperatures en ascens. L'ascens serà clar i dimecres se superaran els 34 a 36ºC de forma àmplia al centre i sud de la Península i s'arribarà fins a 38 a 40ºC a les valls del Guadiana i del Guadalquivir.

Tot i que és aviat encara i hi ha incertesa, Del Campo incideix que és probable que la calor es vagi reforçant durant la segona meitat de la setmana que ve, encara que alguns escenaris parlen d'un descens tèrmic al nord. A la resta del territori continuaria la calor, en general pròpia d'aquesta època de l'any, sense valors gaire extrems.

Finalment, el portaveu d'AEMET explica que a les Canàries continuarà durant els propers dies el règim de vents alisis, propi d'aquesta època de l'any. En aquest marc, bufaran amb cops forts, fins i tot molt forts, en zones exposades i arrossegaran núvols al nord de les illes, sense descartar que hi pugui haver algun plugim en aquestes zones del nord de les illes de més relleu, amb cels poc nuosos al sud. Paral·lelament, les temperatures seran suaus, amb mínimes d'entre 19 i 21ºC a la nit i d'entre 26 i 28ºC a la tarda a zones costaneres.