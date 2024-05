Dos restaurants catalans entren al rànquing dels 30 millors nous d'Europa

Deu restaurants espanyols -dos a Catalunya- figuren entre els 30 millors nous establiments d'Europa el 2024, dos més que l'any passat, segons el rànquing realitzat per la guia gastronòmica Opinionated About Dining (OAD), creada pel nord-americà Steven Plotnicki i basada a les ressenyes de col·laboradors acreditats.

En concret, Txispa, el restaurant del japonès Tetsuro Maeda que va sortir de l'Asador Etxebarri per oferir una cuina de graella bascojaponesa a Atxondo (Biscaia), és el primer espanyol en aquesta classificació amb el tercer lloc, seguit per Vandelvira Restaurante (Baeza), quart i ubicat en un convent renaixentista del segle XVI i dirigit pel de Jaén Juan Carlos García.

Mentre que a la sisena posició figuren els madrilenys d'Óssa, una de les revelacions de la temporada a la capital amb els cuiners Sara Peral i Jorge Muñoz al capdavant i al lloc nou hi ha Bascoat (Madrid), referent de l'alta cuina basca a Madrid capitanejat per Nagore Irazuegi i Rodrigo García i completa el 'top-10' Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cadis), d'alta cuina tradicional i dirigit per Pedro Aguilera, fill dels fundadors de l'establiment.

Completen la classificació Sensato (Barcelona), una diminuta barra de sushi amagada al barri de Gràcia i amb llista d'espera de tres mesos que se situa al lloc 13, mentre que al 16 hi ha Aleia (Barcelona), del xef italo- argentí Paulo Airaudo i amb el xerès Rafael de Bedoya com a cap de cuina. Al 17 hi ha Hika (Villabona, Gipuzkoa), de cuina basca de proximitat dirigit per Roberto Ruiz i al 18 figura Arrels (Sagunt, València) instal·lat a les antigues cavallerisses del Palau dels Ducs de Gaeta (segle XVI) i amb la xef Vicky Sevilla als fogons, mentre que els de La Rioja de Nublo se situa al 22 amb el xef Miguel Caño, excap de cuina de Mugaritz, al capdavant.

Uns guardons que es donaran el proper 17 de juny a Madrid, que albergarà per segona vegada aquesta entrega de premis, on també es coneixeran la Llista OAD dels Millors Restaurants d'Europa.

OAD és, actualment, l'única enquesta gastronòmica que té en compte l'experiència en el sistema de qualificació i que preval la transparència en tot el procés d'elaboració.

Els restaurants són seleccionats a través de la plataforma de l'organització, on es combinen les ressenyes de més de 7.500 votants registrats.