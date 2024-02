Dotze dades científiques sobre l'amor que podrien salvar la teva parella

per Redacció CatalunyaPress

La ciència té una mala reputació quan es tracta d'entendre l'amor. Tot i això, els investigadors han proporcionat algunes solucions enginyoses per impulsar la teva vida amorosa.

1. Respondre 36 preguntes pot ajudar-te a enamorar-te (una altra vegada)

El científic Dr. Arthur Aron va idear 36 preguntes reveladores, com: "Si morissis aquesta nit, què és el que més et penediries de no haver explicat a algú?" i va aparellar persones a l'atzar en parelles perquè cadascuna les respongués.

Aquestes parelles també es van mirar fixament als ulls, sense parlar-ne, durant quatre minuts i mig.

Posteriorment, molts dels seus subjectes van informar que se sentien tan propers a la seva parella assignada com ho farien si estiguessin en una relació. Alguns fins i tot van dir que se sentien "enamorats" de la seva parella.

Una parella fins i tot es va casar. La prova crea intimitat, cosa que pot augmentar la dopamina, una de les substàncies químiques que inunda el cervell quan estàs enamorat.

Per què no intentar-ho per impulsar la intimitat en una relació existent?

2. Si et casaràs, fes un casament gran i barat

En realitat, quan es tracta de casaments, el millor és que sigui gran i barat.

Un estudi econòmic ha demostrat que les parelles que gasten menys al casament, però que compten amb molts convidats, tendeixen a tenir matrimonis més duradors.

Tenir un anell de compromís barat significava que les parelles també tenien menys probabilitats de divorciar-se.

Els investigadors consideren que el compromís es pot enfortir quan les parelles fan els seus vots davant de molts testimonis.

3. Seguir besant

Els petons poden fracassar en una relació a llarg termini. Però els científics diuen que perquè tot sigui feliç, continua besant! Les persones que fan un petó amb més freqüència tendeixen a estar més satisfetes amb les seves relacions.

Curiosament, aquest és un indicador de felicitat conjugal més important que tenir relacions sexuals amb regularitat!

4. Després de tres anys, l'amor pot ser ENCARA MILLOR

Et preocupa que l'amor no duri? Una investigació nord-americana ha descobert que, encara que la versió veritable, boja i profunda de l'amor s'evapora per a la majoria de les parelles després de tres anys, és reemplaçada per un tipus d'amor més fort i diferent, basat en l'aferrament.

Així que recorda, fins i tot si aquests embriagadors sentiments d'enamorament s'han esvaït, encara pots tenir una relació meravellosa.

5. És important acabar-se semblant

No cal que facis tot el possible i facis servir roba idèntica, però reflectir les expressions facials dels altres pot equivaler a felicitat!

Un estudi històric va revelar que les parelles felices que al principi lluïen diferents entre si comencen a veure's iguals després d'una relació llarga.

Els investigadors van comparar fotografies de parelles acabades de casar i fotografies de les mateixes parelles fetes 25 anys després.

Observadors independents van qualificar les fotografies en termes de semblança d'aparença. Els resultats? Les parelles havien arribat a assemblar-se més entre si amb el temps, i com més s'assemblaven, més feliços deien ser.

Aparentment, les felices parelles copiaven inconscientment les expressions facials, cosa que feia que els seus rostres adquirissin formes més similars.

6. Un cafè pot salvar la teva relació de parella

Creus que els regals extravagants o les vacances romàntiques poden salvar el teu matrimoni? Doncs hi ha plaers molt més senzills que podrien ser fins i tot millors.

Un estudi britànic amb més de 4.000 adults ha revelat que són els petits gestos reflexius els que "uneixen" les parelles: A Espanya, preparar una tassa de cafè el matí és un dels gestos estrella que poden fonamentar la felicitat conjugal.

| @arturmarciniecphotos en Canva

7. Una resposta sarcàstica pot matar l'amor (de debò)

L'únic que cal evitar en una relació és el sarcasme.

Un investigador de relacions va analitzar els comportaments de 100 parelles. El psicòleg va predir amb més del 90% de precisió quines parelles romandrien casades i qui es divorciarien al cap d'uns anys.

Van concloure que els quatre senyals de perill per a les parelles són: crítica, menyspreu, contraatac i evasió.

8. Una bona relació és bona per a la salut

Tingueu en compte que treballar en una relació és realment bo per a la salut. Podria salvar-li la vida... i la teva relació.

Els investigadors han descobert que tenir una mala relació pot afeblir el sistema immunològic i alentir el procés de curació.

Les parelles que discuteixen de manera negativa i dura poden trobar que el seu sistema immunològic es debilita i apareixen inflamacions al cos.

Aquells que eren hostils entre si van curar un 60% de la taxa de parelles que es va considerar que tenien nivells baixos d'hostilitat.

9. És important ser agraït

Si la vostra parella fa alguna cosa bona, assegureu-vos d'expressar-li la vostra gratitud.

Un estudi, que va analitzar els alts i baixos en les relacions, va trobar que fer saber a l'altra persona quant aprecies els seus esforços era una part important per enfortir l'amor.

10. Fer bogeries junts

Provar coses noves i activitats emocionants (no només al dormitori, però això també pot ajudar!) impulsarà una relació a llarg termini.

En un experiment, a les parelles se'ls va assignar la tasca de realitzar activitats que qualifiquessin com a "agradables" (com jugar a les cartes amb amics) o "emocionants", com esquiar durant 90 minuts a la setmana durant 10 setmanes.

Les parelles que van fer coses emocionants van qualificar el seu matrimoni com a "millor" després de completar l'experiment.

11. Veure pel·lícules junts redueix a la meitat les possibilitats de divorci

Un estudi nord-americà va trobar que les parelles que veien pel·lícules i xerraven sobre elles tenien menys probabilitats de divorciar-se.

A l'estudi, es va demanar a les parelles de noucasats que veiessin una pel·lícula per setmana durant aproximadament un mes i que després parlessin sobre ella durant almenys mitja hora. Van ser comparats amb un grup que no ho va fer.

Aquestes pel·lícules van incloure Millor impossible (1997), El que el vent es va emportar (1939) i Adivina qui ve a sopar (1967).

Durant un període de tres anys, les taxes de divorci van caure del 24% a només l'11% al grup que veia pel·lícules.

Els investigadors creuen que la xerrada sobre pel·lícules és la clau per a un matrimoni a prova de divorcis.

12. Tens un problema? Escriu-ho

Escriure sobre un desacord que hagis tingut amb la teva parella de manera neutral pot ajudar la teva satisfacció matrimonial.

Aquesta va ser la conclusió d'un estudi que va demanar a les parelles que anotessin el desacord més recent amb la parella des de la perspectiva d'un tercer neutral, juntament amb un grup de control.

Això es va fer cada quatre mesos.

Després de dos anys, les parelles que van completar l'exercici d'escriptura van deixar de sentir insatisfacció conjugal, en comparació del grup de control.