El dur testimoni d'un extreballador d''El Chiringuito' contra Josep Pedrerol

per Redacció CatalunyaPress

Un impactant testimoni ha sortit a la llum aquesta setmana, protagonitzat per un extreballador d''El Chiringuito' que ha comparegut com a testimoni en un cas legal contra Josep Pedrerol, conegut presentador del programa esportiu. Pablo Espinosa, que va treballar al programa durant nou mesos, ha exposat davant un jutge una sèrie de denúncies que revelen un ambient laboral marcat per males pràctiques i un tracte vexatori, i ha compartit el testimoni del judici al seu perfil de Twitter.

Espinosa s'ha unit així a altres testimonis que qüestionen les pràctiques laborals dins del programa, prenent partit per Siro López, un excol·laborador de renom que també ha aixecat acusacions semblants contra Pedrerol. La confrontació entre López i Pedrerol ha estat al centre de la controvèrsia, especialment pel que fa al tracte dispensat a empleats i becaris.

Durant la seva declaració, Espinosa va detallar els nou mesos que va viure treballant a 'El Chiringuito', descrivint un ambient carregat de tensions i humiliacions constants. Va assenyalar que encara que la feina estava ben remunerada, va arribar a sentir por i terror en acudir a la feina a causa del tracte vexatori que rebia de Pedrerol, que suposadament ho menyspreava amb frases despectives com "no vals", "ets un inútil" i "m'estàs" fotent el programa".

El jove testimoni també va compartir detalls sobre l'extensa jornada laboral que enfrontava, arribant a treballar fins a 13 hores diàries, i va esmentar episodis de tensió extrema que fins i tot el van portar a patir problemes de salut, incloent-hi vòmits i ansietat. El problema, per a ell, no era treballar tantes hores, ja que “el que em va costar és que passés les ratlles, que em digués inútil, que em digués que no valia, que em fes que em pintessin la cara, que em diguessin que era mal company”.