L'eliminació del terme 'disminuït', fixada a la Constitució aquest 15 de febrer

per Redacció CatalunyaPress

El Rei Felip VI ha sancionat, aquest dijous 15 de febrer a la Zarzuela, la reforma de l'article 49 de la Constitució espanyola. Així, se substitueix la paraula 'disminuït' per l'expressió 'persona amb discapacitat'. És una reclamació històrica del moviment social de la discapacitat.

El cap de l'Estat autoritza amb la signatura l'entrada en vigor del nou text.

El 25 de gener passat el Ple del Senat aprovava definitivament la reforma de l'article 49 de la Constitució per substituir la paraula 'disminuït' per 'persona amb discapacitat'. La votació va tenir el suport de tots els partits, excepte Vox.

La proposta es va dur a terme per la via exprés, tal com van acordar el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

En no introduir-se cap canvi al text, la reforma no va tornar al Congrés i entra en vigor al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) després de la sanció del Rei.

Des de la seva aprovació a les Corts, cal esperar 15 dies per si algun grup parlamentari sol·licitava que fos sotmesa a referèndum.

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha celebrat "la culminació amb bé d'un procés llargament anhelat pel moviment social de la discapacitat que enforteix i eixampla la democràcia espanyola".

Aquesta reforma constitucional va ser impulsada pel CERMI el 2018. Després de comptar amb el suport de la llavors vicepresidenta del Govern, la socialista Carmen Calvo, va arribar al Congrés amb un acord unànime. El compromís era substituir l'article per un nou text "més d'acord amb els nous temps".

Després de l'aprovació de la reforma, la redacció canviarà a “les persones amb discapacitat exerceixen els drets previstos en aquest Títol en condicions de llibertat i igualtat reals i efectives”. "Es regularà per llei la protecció especial que sigui necessària per a aquest exercici", s'afegeix.