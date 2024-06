Els embassaments catalans segueixen en auge, i el volum supera el 32,20%

per Gabriel Izcovich

En plena sequera que afecta Catalunya: el volum d'aigua als embassaments de les conques internes de Catalunya ha augmentat fins al 32,21%. Aquest increment marca un canvi importantíssim des del 8 de març passat, quan el volum es va trobar en el nivell més baix, amb prou feines arribant al 14.4%.

Aquest augment del 17,81% en el volum d'aigua és un motiu d'optimisme per a la regió, que ha enfrontat desafiaments significatius a causa de l'escassetat d'aigua en els darrers mesos. La sequera ha impactat no només en la disponibilitat d‟aigua per al consum humà, sinó també en l‟agricultura, la indústria i el medi ambient en general.

Per comprendre la importància daquest augment en el volum daigua, és crucial tenir en compte el context de consum hídric a Catalunya. En situacions de normalitat hídrica, al voltant de 7.500.000 persones consumeixen aproximadament un hectòmetre cúbic (hm^3) d'aigua al dia. Aquesta dada ens ofereix una perspectiva sobre la magnitud del desafiament que enfronta la regió en termes de proveïment d‟aigua per a la població i altres usos.

L'increment en el volum d'aigua als embassaments és, per tant, un senyal encoratjador que les mesures de conservació i gestió de l'aigua donen resultats positius. Tot i això, és important no abaixar la guàrdia i continuar implementant pràctiques sostenibles per garantir la disponibilitat d'aigua a llarg termini.

Entre les mesures que es poden adoptar per enfrontar la sequera de manera efectiva hi ha la promoció de l'ús eficient de l'aigua a tots els sectors, la inversió en infraestructures per a la captació i l'emmagatzematge d'aigua, i la conscienciació sobre la importància de conservar aquest recurs vital.

A més, és fonamental continuar monitoritzant de prop la situació hídrica i prendre mesures preventives davant de possibles escenaris de sequera perllongada en el futur. La col·laboració entre institucions governamentals, la societat civil i el sector privat serà clau per enfrontar aquest desafiament de manera integral i sostenible.