Els embassaments de les conques internes catalanes dupliquen el nivell d'aigua en tres mesos

Els embassaments de les conques internes catalanes han augmentat el nivell d'aigua del 14,4% al 32,03% en tres mesos, després que el 8 de març arribessin al mínim històric i en comparació amb les dades d'aquest dimarts de l'informe de l´estat dels embassaments de l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA).

Segons les dades, consultades per Catalunya Press, els embassaments de les conques internes catalanes actualment tenen 222,46 hectòmetres cúbics d'aigua.

Aquest augment és degut a les pluges registrades el darrer mes i mig, que han fet que els embassaments de les conques internes catalans superin la capacitat que tenien l'any passat per aquestes mateixes dates, quan estaven al 26,67%.

En general, els embassaments han augmentat la seva capacitat: el Darnius Boadella està al 22,59%; Sau al 30,61%; Susqueda al 31,67%; La Baells és al 47,04%; La Llosa del Cavall, al 26,83%; Sant Ponç, al 34,31%; Foix i Siurana n'han reduït una mica el volum (amb el 68,77% i el 2,34%, respectivament); i Riudecanyes ha crescut i és al 2,48%.

Bones xifres al sistema Ter-Llobregat

Pel que fa als embassaments que pertanyen al sistema Ter-Llobregat, que abasteix Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, aquest dimarts es troben al 33,60% de la seva capacitat amb 205,67 hectòmetres cúbics d'aigua.

Aquestes xifres contrasten amb les registrades per les mateixes dates l'any passat quan aquests embassaments estaven al 26,91% de la seva capacitat i tenien un total de 164,70 hectòmetres cúbics.

El baix nivell dels embassaments i l'escassetat de pluges va portar el Govern l'1 de febrer del 2024 a declarar l'emergència per sequera als 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, amb una dotació d'aigua de 200 litres per persona i dia.

La millora de l'estat dels embassaments va portar a aixecar el 7 de maig l'emergència per sequera en aquests 202 municipis i tornar a la fase d'excepcionalitat, que suposa menys restriccions, com ara una dotació de 230 litres per habitant i dia.

D'altra banda, l'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics, se situa al 61,14%, mentre que l'any passat estava al 37,16%.