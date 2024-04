L'estat dels embassaments continua pujant: ja està per damunt del 16,5%

per Pau Arriaga Pérez

Les precipitacions segueixen portant aigua i una mica d'esperança a Catalunya... fins al punt que la capacitat dels embassaments de les conques internes es continuen omplint a poc a poc.

Com és habitual, aquest dimarts 2 d'abril el migdia l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha actualitzat l'estat d'aquests punts d'emmagatzematge d'aigua i, per segon dia consecutiu, pugen per sobre del 16% (xifra que va portar a decretar l'entrada en emergència).

De fet, la capacitat està per sobre del 16,5%... situant-se al 16,63%, segons les dades més recents publicades per l'ACA.

| Agència Catalana de l'Aigua

Tot i aquestes bones notícies, la setmana passada la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, va deixar clar que no tindria sentit aixecar les mesures preses per combatre la crítica situació hídrica malgrat haver superat el punt del 16%.

"No és el mateix estar al 16% al mes de maig que al setembre", va assegurar Plaja, alhora que va voler deixar clar que "no es tracta de passar del 16 al 16,5% per suprimir-la". La Generalitat vol anar amb peus de plom, ja que l'objectiu amb què treballen, quan se surti de l'emergència, és estar consolidat en la fase següent, que és la de l'excepcionalitat.

A més, hem d'estar pendents del cel per veure si hi continua havent pluges generalitzades com ha passat durant diversos dies de la Setmana Santa, cosa que, ni aquest dimarts 2 ni el proper 3 d'abril, hauria de passar.

Molt millor que al març, molt pitjor que el 2023

Si s'analitzen les dades d'aquest primer dia feiner d'abril, la situació és molt millor que a l'inici de la segona setmana del mes passat... quan els embassaments de les conques internes van marcar un baixíssim 14,4% de capacitat.

Aquest tant per cent, que es va registrar el divendres 8 del mes passat, ha estat el punt més baix d‟emmagatzematge d‟aigua des que es tenen dades.

Tot i això, aquestes bones notícies contrasten, i molt, amb les dades que es tenien a aquestes alçades de l'any, però el 2023. El passat mes d'abril la capacitat dels embassaments de les conques internes superaven el 26%, és a dir, més una quarta part de la seva capacitat.