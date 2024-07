Els embassaments Ter-Llobregat continuen per sobre del 39%

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, es mantenen per sobre del 39% ja que es troben al 39,21%, tot i que han disminuït una mica respecte a la setmana passada , quan estaven al 39,26%.

Es tracta del darrer informe de l'estat dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultat aquest dimarts per Catalunya Press, que mostra que els embassaments del Ter-Llobregat tenen actualment 240,01 hectòmetres cúbics d'aigua.

Aquest augment és degut a les pluges registrades el darrer mes, que han fet que els embassaments del Ter-Llobregat superin la capacitat que tenien l'any passat per aquestes mateixes dates, quan estaven al 31,25% i 191,29 hectòmetres cúbics.

L'embassament de Darnius Boadella està al 12,83% de la capacitat; el de Sau està al 42,40%; Susqueda al 35,93%; La Baells és al 50,85%; La Llosa del Cavall, al 27,83%; Sant Ponç, al 34,02%; Foix, al 67,92%; Siurana, al 2,02%, i Riudecanyes, al 2,14%.

Conques internes

D'altra banda, els embassaments de les conques internes catalanes han disminuït una mica respecte a la setmana anterior, ja que es troben al 36,11% de la seva capacitat, quan dimarts passat estaven al 37,05%.

Això arriba després que el ritme de creixement de la capacitat a la recta final de juny va anar disminuint. L'última setmana del mes passat, de dilluns a dimarts va augmentar un 0,08%, mentre que de dimarts a dimecres va pujar un 0,05%. El dijous 20 de juny passat, el nivell estava a 36,58%, per la qual cosa el creixement en una setmana va ser del 0,52%.

Així les coses, i després de les abundants precipitacions que es van registrar el primer dia del mes, a les jornades que han de venir no s'esperen grans quantitats de pluja els dies que vindran, per la qual cosa no hi ha previsió que augmenti, a petit o gran percentatge, el nivell dels embassaments.

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.