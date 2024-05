Embussos a l'AP-7 i diverses carreteres pel Gran Premi de MotoGP

per Gabriel Izcovich

L'AP-7 i les carreteres C-17, C-30 i C-35 han registrat retencions de fins a set quilòmetres i circulació lenta des del matí d'aquest dissabte per la celebració del Gran Premi de MotoGP de Montmeló (Barcelona). informat el Servei Català de Trànsit.

Amb informació a les 11.00 hores, l'AP-7 ha patit set quilòmetres de retencions entre Mollet i Montornès en sentit nord, i dos més a Montornès en sentit sud; a la C-33 hi ha hagut dos quilòmetres a Parets per en enllaç a l'AP-17; la C-17 ha tingut tres quilòmetres a Parets en sentit nord; i la C-35, quatre quilòmetres més entre Parets i Granollers.

Trànsit preveu que les majors retencions a l'entorn de Montmeló es generin entre les 11.00 i les 13.00 hores, per la qual cosa ha recomanat evitar aquest punt de la xarxa viària, fer servir la ruta alternativa per la C-32 nord, i optar pel transport públic en cas que es vulgui acudir al Gran Premi.

La Moto GP a Montmeló

El Gran Premi de Moto GP a Montmeló, també conegut com el Gran Premi de Catalunya, se celebra al Circuit de Barcelona-Catalunya des del 1992. Aquest circuit, situat a Montmeló, a prop de Barcelona, ha estat l'escenari d'emocionants curses de motociclisme durant dècades.

El Circuit de Barcelona-Catalunya, on es fa el Gran Premi de Moto GP, és un dels circuits més importants i populars d'Espanya. Inaugurat el 1991, aquest circuit va ser dissenyat pel conegut arquitecte alemany Hermann Tilke i ha estat l'escenari de nombroses competicions d'automobilisme i motociclisme a nivell internacional.

Montmeló compta amb una excel·lent infraestructura de transport, cosa que facilita l'accés al circuit durant els esdeveniments esportius. Està ubicat a uns 30 quilòmetres al nord-est de Barcelona, cosa que permet als espectadors arribar fàcilment amb cotxe, tren o autobús des de la ciutat. A més, l'aeroport internacional de Barcelona-El Prat és a aproximadament 40 quilòmetres de distància, cosa que facilita encara més l'accés per als visitants internacionals.

Tot i la facilitat d'accés, durant els esdeveniments importants com el Gran Premi de Moto GP, el trànsit pot ser intens als voltants del circuit, per la qual cosa es recomana planificar amb anticipació i utilitzar transport públic sempre que sigui possible.