El final de l'emergència per sequera permetrà omplir les piscines a Catalunya

per J.C. Meneses Montserrat

Després de 42 mesos de lluita contra la sequera, el govern català respira alleujat. Amb l'aixecament de la fase d'emergència al sistema Ter Llobregat, que abasta més de sis milions de persones a l'àrea metropolitana de Barcelona i part de Girona, i la flexibilització de les restriccions a l'ús de l'aigua, es marca una fita important en la recuperació. Aquest progrés és possible gràcies a les pluges que han vingut des del març, revitalitzant les reserves d'aigua.

"L'augment de les reserves ens permet modificar les restriccions i sortir de l'emergència", va anunciar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, acompanyada pel conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Aquest canvi significa una transició cap a una fase d‟excepcionalitat, que comporta una relaxació de les mesures en l‟ús de l‟aigua, incloent un increment en les dotacions d‟aigua per als municipis i la reducció de restriccions en activitats econòmiques.

Una de les bones notícies que porta aquest canvi és la resolució de l'assumpte de les piscines, que ha estat objecte de controvèrsia en els darrers temps. Les piscines públiques i privades podran ser emplenades, sempre que ja estiguessin plenes, sense necessitat de justificar-ne l'obertura com a refugis climàtics.

Tot i això, la plataforma ciutadana Aigua es Vida ha expressat la seva preocupació, considerant aquesta mesura com una acció de curt termini que podria comprometre la disponibilitat d'aigua a la tardor.

El conseller Mascort ha defensat la mesura i ha subratllat que és part d'un pla de sequera establert i que busca equilibrar les necessitats econòmiques i mediambientals. També va destacar que la regió està més ben preparada gràcies a l'augment de recursos no convencionals i la disminució del consum general.

En ser preguntat si l'aixecament de l'emergència està relacionat amb les eleccions catalanes properes, Mascort va respondre enèrgicament: “M'ofèn la pregunta. Si algú pensa que ho faig perquè vénen eleccions no em coneix. Tenim un pla de sequera i aquest ens ho diu que cal fer a cada moment". Mascort va recalcar que sempre han afirmat que quan poguessin, aixecarien l'emergència a causa del seu impacte a l'economia ia diversos sectors. Va afegir: "Vam dir que no aixecaríem l'emergència per, al cap de 15 dies, tornar-la a decretar". El conseller va expressar que aquesta decisió assegura l'activitat agrícola, protegeix el medi ambient i evita l'impacte directe en els llocs de treball que depenen de la indústria i altres activitats econòmiques.

Amb l'entrada a la fase d'excepcionalitat, es restableixen els cabals mínims ambientals per preservar la biodiversitat dels rius i les masses d'aigua. Amb les dades actuals, s'espera que la regió es mantingui en aquesta situació almenys fins a finals d'any, amb la possibilitat d'una prolongació si les pluges continuen sent favorables. Es descarta tornar a l'emergència abans del proper any, cosa que representa un pas endavant en la gestió sostenible de l'aigua a Catalunya.