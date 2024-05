Endarreriments en diverses línies de Rodalies per una avaria entre Castelldefels i Garraf

Una avaria a la infraestructura ferroviària entre Castelldefels i Garraf (Barcelona) ha generat des de la primera hora d'aquest dissabte endarreriments generalitzats de més de 20 minuts a les línies R2-Sud, R13, R14, R15, R16 i R17, que circulen cap al sud de Catalunya.

Segons ha informat l'operadora Renfe a Europa Press, no hi ha previsió de quan es podrà normalitzar el servei, encara que tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència. Per reduir les conseqüències dels retards, els trens estan parant a totes les estacions de la línia i garantir així el servei a tots els usuaris.

Aquesta avaria a Rodalies arriba menys d'una setmana després del cas del robatori del cable que va propiciar els sonats incidents que van torpedinar, en part, la jornada del 12M. El robatori va provocar una sobretensió a les instal·lacions ferroviàries de Montcada Bifurcació que va afectar de forma generalitzada les línies del servei de Rodalies de Catalunya diumenge al matí.

A més, com Adif ha informat, el robatori del cable del sistema d'electrificació ha provocat diversos incendis al cablejat del sistema de senyalització i d'enclavaments a l'entorn de Barcelona, "afectant totes les línies de la xarxa de Rodalies".

Aquest no va ser l'únic greuge provocat per un robatori aquesta setmana. Perquè dimarts, hi va haver un altre robatori de coure que va provocar l'atur d'una hora de la circulació de trens a la R13 i R14 de Rodalies entre les estacions lleidatanes de les Borges Blanques i Lleida.