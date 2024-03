Endesa va estendre el bo social a 144.600 habitatges a Catalunya el 2023

La companyia elèctrica Endesa va estendre el bo social a 144.600 vivendes a Catalunya el 2023, un 25% més que el 2022, ha informat en un comunicat aquest dimecres 20 de març. Al conjunt d'Espanya, va arribar a 575.044 famílies el 2023, un 21,7% més que l'any anterior.

El nombre de beneficiaris dels bons socials va ser de 371.076 el 2020, 420.844 el 2021, 472.549 el 2022 i finalment 575.044 el 2023, marcant així un creixement progressiu dels beneficiaris, amb una taxa mitjana interanual del 15,8 anys.

Els bons redueixen la factura de la llum sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), amb una rebaixa del 40% per a la categoria temporal de "justícia energètica", mentre que la rebaixa és més gran per als consumidors vulnerables, un 65% , i per als vulnerables severs, un 80%. A més, durant tot el 2024, els vulnerables severs tenen un IVA d'electricitat del 10%, independentment del preu del mercat.

Prop de 316.778 són famílies vulnerables que compten amb una rebaixa del 65% a la factura de consum elèctric (o del 40% si tenen el bo temporal de justícia energètica), mentre que més de 243.674 són vulnerables severes i es beneficien d'una reducció en factura del 80%. Les reduccions a les factures estaran vigents fins al 30 de juny del 2024.

Entre els beneficiaris del bo social, el 65,9% són persones en situació de vulnerabilitat segons el criteri de renda, el 27,92% són famílies nombroses, el 4,53% són pensionistes, l'1,11% són beneficiaris de l'ingrés mínim vital i el 2,54% són llars amb baixos ingressos particularment afectats per la crisi energètica.