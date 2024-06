“Segons els estudis realitzats sembla que els emigrants mexicans que creuen el Río Bravo perden el seu idioma en el termini de dues generacions; en canvi, el judeu ladí ha sobreviscut des del 1492 fins als nostres dies!, cosa que permet deduir que ha estat mantingut viu per 29 generacions” ens diu l'escriptora mexicana Myriam Moscona quan conversem amb ella sobre la seva novel·la “León de Lidia”, la segona que ha publicat després de “Tela de sevolla” -ambdues publicades per Acantilado- després d'una fecunda carrera literària com a poetessa.

S'ha dit que “la nostra pàtria és la llengua que parlem” i així ho entén també ella malgrat els antecedents familiars que la uneixen amb Bulgària, idioma en què sentia parlar els seus pares. “Els vaig perdre prematurament i amb ells vaig deixar d'escoltar el búlgar, i com em crieu a Mèxic, la meva llengua de referència ha estat sempre l'espanyol. Però en canvi recordo el judeu ladí en què s'expressava la meva àvia”.

D'aquí ve la presència a la seva obra poètica de poemes en judeo ladí i que en aquesta última novel·la incorpori molts textos en aquest mateix idioma. “Quan vaig acabar la meva primera obra narrativa em vaig adonar que volia seguir explorant tant en la meva llengua espanyola com en el judeu ladí que, malgrat les influències que ha rebut al llarg de cinc segles de l'italià del turc, grec, italià i altres llengües, segueix fonamentalment fidel al seu origen hispà” Puntualitza que “Lleó de lídia” no és una continuació de la novel·la anterior, sinó una obra autònoma, si bé amb molts gots comunicants amb “Tela de seboya”. I afegeix: “l'he escrit en fragments, com les rodelles d'un cobrellit, cadascuna de les quals és diferent de les altres, però totes juntes formen una unitat harmònica. Per això es pot llegir desordenadament segons el caprici de cada lector”.

Myriam recorda la seva procedència d'una família d'emigrants búlgars que es van traslladar a Mèxic després de la segona guerra mundial, per la qual cosa representa la primera generació plenament mexicana de la seva nissaga, encara que “sempre vaig tenir algun peu ficat als meus orígens a la recerca del que incomplet, una mica a l'estil de Marcel Proust, que ha estat el meu gran mestre i que m'ha ensenyat com aprendre millor allò que no se sap d'un mateix, la nostra memòria incompleta. Per tot això puc dir que a la meva novel·la subjau d'alguna manera la memòria dels meus pares”.

Puntualitza que, malgrat tot, no és autoficció. “Això sí, hi ha una recerca d'una llengua que, si no és morta, sí que està morint sempre, com és el cas veritablement excepcional del judeo ladí. Però no és un tractat sobre aquesta llengua, sinó que la seva presència està integrada orgànicament al text conjuntament amb una sèrie de fotos i no és difícil advertir personatges que tenen a veure amb figures conegudes, com les de Freud, Picasso, Thomas Mann i fins i tot amb Madame Bovary, a qui no és difícil endevinar després del personatge de Tant Blanche, dona adúltera inspirada en un personatge real- que no va tenir mai intenció de ser feminista però que ho va ser sense saber-ho ella mateixa”.

Un detall anecdòtic: la coberta de la novel·la reprodueix la imatge d'unes monedes que es feien servir al regne de Lidia que va estar situat a l'actual Turquia. Ho vaig fer –ens revela– pel símbol d'aquest estat i pel seu nom, que coincidien amb els patronímics dels meus pares: León i Lidia”.