Espanya augmentarà un 41% el nombre de persones que viuen soles el 2039

Gairebé 8 milions de persones viuran soles a Espanya el 2039, un 41,9% més que actualment si es mantinguessin les tendències demogràfiques actuals. Així, els propers 15 anys, hi hauria 7,7 milions de llars unipersonals, un terç del total, segons la Projecció de Llars 2024-2039 publicada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'aquesta manera, el nombre de persones que viuen soles continuaria augmentant, segons les projeccions, ja que actualment suposen l'11,2% de la població total i el 2039 en serien el 14,3%. Per primera vegada a la sèrie històrica, se situarien com el tipus de llar més freqüent (33,5% del total), per davant dels de dues persones (31,3%), com precisa l'INE.

D'altra banda, el nombre de llars residents a Espanya s'incrementaria en 3.691.151 (un 19,1%) els propers 15 anys, fins a arribar als 23.001.927 si continua la tendència demogràfica actual. Segons aquesta projecció, durant el mateix període, la població resident a Espanya augmentaria en 5.137.447 persones (un 10,6%), fet que implicaria la reducció del nombre de persones que viuen a cada llar. Així, la mida mitjana de la llar passaria de les 2,50 persones actuals a 2,32 el 2039.

La Projecció de Llars 2024-2039 reflecteix el resultat que tindria la prolongació de les tendències demogràfiques actuals sobre el nombre de llars. L'INE afegeix que, per la forma de construcció, els resultats són coherents amb els de les projeccions de població difosos aquest dilluns. Sobre l'evolució del nombre de llars per mida, en el període analitzat, creixerien les llars més petites (d'una o dues persones) i, en menor mesura, les de tres persones, mentre que les de quatre o més persones experimentarien una reducció.

D'aquesta manera, les llars on viu una sola persona mostrarien el major increment en els propers 15 anys, tant en valors absoluts com relatius: el 2039 s'arribaria a 7,7 milions de llars unipersonals (el 33,5% del total) ), amb un increment del 41,9% respecte al 2024. Les llars formades per dues persones arribarien als 7,2 milions el 2039 (el 31,3% del total), amb un augment del 29,7% des del 2024, i deixarien de ser el tipus més freqüent, avançats per les llars unipersonals.

Per la seva banda, les llars amb tres persones mantindrien taxes de creixement positives al llarg del període 2024-2039, encara que amb un creixement limitat (de l'1,1%), de manera que perdrien importància davant la resta de mides, passant de representar el 20,0% de les llars el 2024 al 17,0% el 2039. Pel que fa a les llars de quatre i més membres descendirien un 6,2%, en passar de 4,5 milions el 2024 a 4,2 milions en 2039.

L'INE detalla que el nombre mitjà de persones per llar ha mantingut una tendència a la baixa des dels últims censos ja que s'ha reduït de gairebé quatre persones el 1970, fins a 2,9 el 2001 i des d'aleshores ha continuat baixant, arribant a 2 ,54 el 2021. Aquesta tendència a la baixa es mantindria durant tot el període projectat, en què es passaria d'una mida mitjana de 2,50 persones per llar el 2024 a 2,32 el 2039.

Majors increments a Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya

El nombre de llars augmentaria a totes les comunitats autònomes al llarg del període 2024-2039. Els creixements més grans en termes relatius es donarien a Regió de Múrcia (28,8%), Comunitat Valenciana (25,8%) i Catalunya (22,9%).

La mida mitjana de la llar disminuiria a totes les comunitats. Els descensos més importants es registrarien a Extremadura, Galícia i Andalusia, i els més moderats a Illes Balears, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana.

Pel que fa al percentatge de llars unipersonals, Castella i Lleó se situaria al capdavant (amb un 41,9% del total l'any 2039), seguit de Principat d'Astúries (40,5%) i Extremadura (38,3%). Per part seua, Illes Balears seria la comunitat amb menor percentatge de llars d'una persona (28,9%), seguida de Regió de Múrcia (29,5%) i Comunitat de Madrid (30,4%).

La Projecció de Llars proporciona una simulació estadística del nombre de llars futures d'Espanya, de cada comunitat autònoma i de cada província en cas que es prolonguin les tendències demogràfiques actualment observades, així com de la distribució per mides. Aquesta operació proporciona resultats relatius als 15 anys següents, prenent com a punt de partida el nombre de llars a 1 de gener del 2024.