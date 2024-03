Espanya va contaminar més del que es permet amb nitrats d'origen agrari

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) ha assenyalat a la seva sentència aquest dijous 14 de març que Espanya va incomplir la directiva europea relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de l'agricultura i la ramaderia.

La Justícia europea ha admès parcialment a tràmit el recurs presentat per la Comissió Europea, que va denunciar que Espanya no havia aplicat algunes disposicions de la directiva (com la designació de zones vulnerables) a les comunitats autònomes d'Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Illes Balears, Madrid, Múrcia i València.

En concret, la sentència assenyala que Espanya ha incomplert l'obligació de designar com a zones vulnerables a les Illes Balears, Madrid ia València les zones de captació d'aigua per escolament (aigües superficials) o per infiltració (aigües subterrànies).

Considera també que s'ha incomplert la directiva en no haver establert totes les mesures obligatòries necessàries als programes d'acció d'Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i Madrid, com tampoc no s'han adoptat les mesures addicionals o accions reforçades necessàries en relació amb la contaminació per nitrats en els casos d'Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Múrcia.

Sobre això, el Tribunal de Justícia subratlla que, per considerar que un Estat membre ha complert les obligacions derivades de la directiva, no n'hi ha prou que hagi adoptat mesures addicionals o accions reforçades, sinó que cal, a més, que aquestes siguin suficients per assolir els objectius de la norma per reduir la contaminació de les aigües causada o provocada pels nitrats d‟origen agrari i prevenir noves contaminacions d‟aquest tipus.