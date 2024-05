Espanya lidera les apostes per a Eurovisió: la dada que us deixarà gelats

Falta menys d'una setmana perquè comenci l'esdeveniment musical més gran d'Europa. El Festival d'Eurovisió torna aquest any per celebrar-se a Suècia, al Malmo Arena. Una edició que serà recordada eternament per fer-se al país nòrdic just 50 anys després de la victòria d'Abba amb Waterloo.

La primera semifinal d'Eurovisió se celebrarà dimarts 7 de maig i la segona, dijous 9, dia en què també actuarà la representant espanyola Nebulossa amb el seu tema 'Zorra'. Es tracta del primer any en què els països del Big 5 -els que es classifiquen directament per a la final- actuïn també a les semifinals en directe.

Ara molts es pregunten, com cada any, quines són les possibilitats d'Espanya de guanyar el festival, i per això cal mirar les enquestes. Segons els pronòstics de les principals webs, el nostre país ha entrat al TOP 5 d'apostes per a Eurovisió. No obstant això, no estem al TOP 5 desitjat, més aviat el contrari. Espanya és el segon país més votat a les apostes per anticipar qui quedarà últim. Només ens supera Alemanya, que és l'etern perdedor del festival els darrers anys. També ens acompanyen al TOP 5 de possibles perdedors Luxemburg, Regne Unit i Austràlia.

| Europa Press

Els altres representants espanyols d'aquest any, Megara, que aniran per San Marino, tenen millors pronòstics que nosaltres en aquesta aposta maleïda, i queden a la posició 9.

A les apostes per guanyar el certamen, Espanya tampoc té una posició esperançadora. Els usuaris posen Espanya al lloc 21 de 37 països a les apostes per guanyar.

El país favorit per guanyar aquesta edició del festival, a les 16.30 hores d'aquest dijous, és Croàcia, amb Baby Lasagna i el seu 'Rim Tim Tagi Dim'. Els rockers croats s'han mantingut entre els favorits des que es va fer pública la cançó.

El segueix molt de prop Suïssa, amb Nemo i la seva 'The Code', una candidatura que ha anat guanyant pes a les preparty i que ha ocupat la primera posició a les apostes durant diversos dies.

Tanquen el TOP 5 per guanyar Ucraïna, Itàlia i Països Baixos.