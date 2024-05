L'espanyol ferit a l'Afganistan es troba en estat ''crític però conscient''

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha confirmat aquest dissabte que l'espanyol ferit en l'atac d'ahir a la província afganesa de Bamiyan, que va costar la vida a tres ciutadans espanyols més, es troba en estat " crític però conscient" després de ser operat a la capital, Kabul.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Albares ha confirmat que l'atac ha deixat tres espanyols morts, un de ferit i dos il·lesos, i ha anunciat el començament del procediment de repatriació amb la col·laboració de la delegació de la Unió Europea al país centreasiàtic.

Albares, citant un dels Supervivientes, ha explicat que l'atac va ser efectuat per almenys un individu armat que "va aparèixer d'un atzucac, disparant" contra els presents en un mercat de la província, una zona molt castigada per la insurgència talibana abans d'arribar al poder al país, com demostra la destrucció dels històrics budes de la regió.

El ministre d'Exteriors no ha volgut especular sobre les circumstàncies exactes de l'incident, que fins ara no s'ha atribuït cap grup, però va assumir que aquesta mena d'incidents s'orienten a ciutadans europeus.

Sobre les tasques de repatriació, Albares no ha volgut donar un termini exacte però espera, en el millor dels casos encara que sempre sense garantir-ho, que els turistes il·lesos puguin tornar demà a Espanya.

"Pel que fa a la persona que està ferida, estem una mica més en mans dels metges per saber quan es podrà realitzar aquesta repatriació i en quines condicions, però per descomptat l'objectiu és molt clar: que això es produeixi tan ràpid com sigui possible", ha afegit.

Albares, que ha descrit els fets com una "barbaritat", ha recordat que, "en aquests moments, en qualsevol punt de l'Afganistan hi ha aquest risc, igual que el de segrest" i per això el Ministeri d'Exteriors, en la seva alerta de viatge i després de la reconquesta talibana de Kabul, "desaconsella sota qualsevol circumstància qualsevol tipus de viatge que es faci a l'Afganistan".

Sobre la resta de víctimes de l'atac, fonts locals han informat l'agència de notícies afganesa Aamaj, que hi ha tres afganesos més morts i dos estrangers ferits, un australià i un lituà, si bé aquests països no han confirmat aquestes nacionalitats, de moment .