L'espectacular segon model de cotxe de la tecnològica xinesa Xiaomi

per Pau Arriaga Pérez

Si apareix en una conversa la paraula (o millor dit, marca) Xiaomi, el més normal seria que els interlocutors pensessin en un telèfon o dispositiu mòbil. Però la realitat és que aquest gegant xinès de la tecnologia fa temps que també s'ha submergit en altres projectes.

Com la mobilitat... i fruit d'això arribarà aviat al mercat el segon cotxe, el Xiaomi SU7.

Es tracta d'un SUV que arribarà als 265 km/hi accelera de 0 a 100 en 2,8 segons, per les seves capacitats com a cotxe elèctric -especialment perquè presumeix d'una autonomia màxima de 810 km amb cada recàrrega- i també pel preu competitiu al seu mercat local: es pot comprar per 27.667 euros.

Quan arribarà a Espanya?

El Xiaomi SU7 es va llançar a la Xina fa poc més d'un mes i ràpidament es va convertir en un fenomen de vendes: la demanda és molt alta. De fet, les xifres més recents mostren que ja s'han registrat més de 75.000 comandes, amb plans de lliurar els primers 10.000 vehicles el juny d'aquest any. La meta per a l'any 2024 és assolir les 100.000 unitats lliurades.

Una gran incògnita era si aquest model transcendiria les fronteres xineses per competir al mercat europeu, inclòs Espanya. I ara, aquesta incertesa s'ha aclarit de manera sorprenent.

No només s'ha confirmat que el Xiaomi SU7 es vendrà a Europa i Espanya, sinó que també la seva arribada als mercats espanyols serà sorprenentment ràpida.

Borja Gómez Carrillo, director de Xiaomi Iberia, va revelar a Computer Avui que el Xiaomi SU7 estarà disponible a Espanya aquest mateix any 2024, molt abans del que van anticipar molts.

Tot i això, hem de tenir en compte que aquests vehicles s'hauran d'ajustar a les normatives i preferències locals. Això implica fer un calibratge específic del xassís, assegurar-se que compleix les rigoroses proves de seguretat d'EuroNCAP i homologar una autonomia que s'ajusti al cicle europeu, el qual difereix de l'utilitzat a la Xina.

Aquest procés d'adaptació és crucial per garantir que el Xiaomi SU7 compleixi els estàndards i les expectatives de qualitat i seguretat al mercat europeu.