L'esperit d'Alicia Alonso va reviure a Terrassa amb 'Don Quijote'

per Pablo-Ignacio de Dalmases

Va ser fa exactament trenta anys quan Alicia va ballar a Terrassa Alonso en una de les seves últimes actuacions com a “prima ballerina absoluta” interpretant la peça titulada “La Peri”. Ho va fer al capdavant del Ballet Nacional de Cuba que ella mateixa havia fundat i que va dirigir fins a la mort quan era gairebé centenària. Doncs bé, aquesta mateixa formació, que ha estat reiteradament en aquesta mateixa ciutat, va tornar de nou per portar l'alè creatiu de la il·lustre ballarina i coreògrafa hispano-cubana per tal d'oferir la versió del Don Quixot de Petipa, que ella va fer amb el seu primer marit Fernando Alonso (del qual va prendre el cognom, el seu era Martínez del Hoyo)

Un feliç retrobament amb aquesta formació dins de la 41 temporada BBVA de dansa amb una de les peces més celebrades del ballet clàssic en què la música de profundes i inspirades ressonàncies espanyoles de Ludwig Minkus -qui no és capaç d'evocar els aires de la jota en un dels fragments del primer acte-di peu a Petipà a concebre una coreografia particularment colorista, rutilant, marcadament coral en el seu primer i tercer acte i més romàntica en el segon.

L'acreditada competència tècnica del Ballet Nacional cubà, ara sota la direcció de Viengasy Valdés, va quedar subratllada una vegada més. La formació, amb ni més ni menys que 33 ballarins, entre els quals hi ha primeres figures, solistes i cos de ball, però també alumnes destacats de l'Escola Nacional de Dansa Fernando Alonso, va demostrar fefaentment no ja la preparació coreogràfica, sinó també un sentiment profund que va fer de “Don Quixot” un espectacle brillant i entretingut, al punt que el públic -que va omplir la sala de La Factoria Cultural de Terrassa fins a la bandera-, desacostumat ja en aquests temps a espectacles dansaris de més de dues hores i mitja de durada, va assistir impertèrrit a la funció i va interrompre en nombroses ocasions per aplaudir amb entusiasme.

El que s'ha dit: un retrobament feliç entre l'esperit d'Alicia Alonso, tan lligada ella a Terrassa, i el públic egarenc.