L'estafa del 'Wangiri': l'OCU alerta de l'última estafa telefònica massiva

Truquen i pengen. I tornes la trucada sense saber que és un truc per fer-te telefonar a un número de tarifació especial i treure't així uns quants diners. Molt o poc, és teu. Informa't sobre aquest engany, conegut amb el suggerent nom de Wangiri, que significa “crida i tall” en japonès.

Potser t'ha passat o ha passat a algú del teu entorn: et truquen per telèfon i abans que el puguis agafar, es talla. Truques a qui t'ha trucat, i ningú no contesta a l'altra banda de la línia.

En veure que no hi ha resposta, acabes per penjar... però mentrestant has trucat (i has mantingut la trucada almenys uns segons) a un número de tarifació especial, potser a l'estranger, un nombre d'aquests que cobren molt pel establiment de trucada i pel temps de connexió.

T'han estafat i el pitjor és que no te n'adones ni perquè probablement no hi repararàs fins que arribi la factura de telèfon, més cara del que és habitual o amb trucades “especials” fora de la tarifa que tens contractada, unes trucades que no ets conscient d'haver fet. Has caigut al parany de l'estafa de la trucada perduda.

Com evitar picar?

L'única manera de prevenir aquesta estafa és no retornant la trucada perduda, o no fent-ho abans d'haver intentat saber qui et trucava. Si tens dubtes, penses que t'ha pogut trucar un contacte, un company... tracta de comprovar el número:

Reconeixeràs que és un número de l'estranger perquè el seu identificador començarà per un + o un 00 seguit d'un prefix abans del número de telèfon en si (el prefix espanyol és +34 o el 0034, però els operadors retiren aquest prefix per a les trucades nacionals).

Hi ha alguns prefixos especialment sospitosos: la Guàrdia Civil va alertar de les trucades procedents de +355 Albània, +225 Costa d'Ivori, +233 Ghana, +234 Nigèria, però pot ser qualsevol altre.

També són de tarifació especial les trucades amb prefixos +803, +806 o +807 també són de tarifació especial.

Alguns terminals són capaços de reconèixer directament al directori de trucades la localització de la trucada, si és el teu un d'ells ho tens més fàcil.

Una altra opció si encara tens dubtes és, abans de trucar sense més ni més, recórrer a un cercador web (Google, Bing…) i ficar el número exacte que surt a la pantalla per intentar identificar el remitent: si és una empresa coneguda potser aquest número figureu en alguna pàgina web i sigui fàcil contrastar la seva veracitat.

Què fer si ets víctima?

Si has picat i has rebut la teva factura de telefonia per un import més gran del que s'esperava, fins i tot encara que no sigui desorbitat, no t'ho callis:

Denuncia'l davant les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a qualsevol comissaria oa través de l'INCIBE

Intenta recopilar totes les evidències que demostrin el parany: el registre de trucades del telèfon, factures de l'operador, cobrament del banc... tot això ajudarà amb la denúncia.