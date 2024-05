L'estiu del 2023 va ser el més calorós dels darrers dos mil·lennis

per Redacció CatalunyaPress

Un estudi en anells d'arbres recela que l'estiu passat va ser el més calorós a l'hemisferi nord els darrers 2.000 anys, gairebé 4 graus més càlid que l'estiu més fred del mateix període.

Tot i que ja s'ha informat que el 2023 és l'any més calorós registrat, l'evidència instrumental només es remunta al 1850 en el millor dels casos, i la majoria dels registres es limiten a certes regions.

L'Acord de París ja s'està incomplint

Ara, utilitzant informació climàtica passada procedent d'anells d'arbres resolts anualment durant dos mil·lennis, científics de la Universitat de Cambridge i de la Universitat Johannes Gutenberg de Magúncia han demostrat com va ser d'excepcional l'estiu del 2023. Els resultats, publicats a la revista Nature , també demostren que a l'hemisferi nord ja s'ha incomplert l'Acord de París del 2015 per limitar l'escalfament a 1,5 graus per sobre dels nivells preindustrials.

Fins i tot tenint en compte les variacions climàtiques naturals al llarg de centenars d'anys, el 2023 va continuar sent l'estiu més calorós des de l'apogeu de l'Imperi Romà, superant els extrems de la variabilitat climàtica natural al mig grau celsius.

"Quan s'analitza el llarg recorregut de la història, es pot veure com n'és de dramàtic l'escalfament global recent", explica en un comunicat el coautor, el professor Ulf Büntgen, del Departament de Geografia de Cambridge. "2023 va ser un any excepcionalment calorós i aquesta tendència continuarà a no ser que reduïm dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle".

Els primers registres instrumentals de temperatura, del 1850 al 1900, són escassos i inconsistents. Els investigadors van comparar les primeres dades instrumentals amb un conjunt de dades d‟anells d‟arbres a gran escala i van descobrir que la temperatura de referència del segle XIX utilitzada per contextualitzar l‟escalfament global és diverses dècimes de grau Celsius més freda del que es pensava anteriorment. En recalibrar aquesta línia de base, els investigadors van calcular que les condicions de l'estiu del 2023 a l'hemisferi nord van ser 2,07 graus més càlids que les temperatures mitjanes de l'estiu entre el 1850 i el 1900.

"Moltes de les converses que tenim sobre l'escalfament global estan lligades a una temperatura de referència de mitjans del segle XIX, però per què és aquesta la temperatura de referència? Què és normal, en el context d'un clima en canvi constant, quan només disposem de 150 anys de mesuraments meteorològics?, es pregunta Büntgen. "Només quan analitzem les reconstruccions climàtiques podrem adonar millor de la variabilitat natural i posar en context el recent canvi climàtic antropogènic".

La majoria dels períodes més càlids coberts per les dades dels anells dels arbres poden atribuir-se al patró climàtic del Nen o El Nen-Oscil·lació del Sud (ENOS). El Nen afecta el clima a tot el món a causa de l'afebliment dels vents alisis a l'Oceà Pacífic i, sovint, provoca estius més càlids a l'hemisferi nord. Si bé els pescadors van notar per primera vegada els esdeveniments del Nen al segle XVII, es poden observar en les dades dels anells dels arbres molt més enrere en el temps.

Tot i això, en els últims 60 anys, l'escalfament global causat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle està provocant que els fenòmens del Niño es tornin més forts, cosa que dóna com a resultat estius més calorosos. S'espera que l'actual episodi del Niño continuï fins a principis de l'estiu del 2024, per la qual cosa és probable que aquest estiu torni a batre rècords de temperatura.