Els estudiants de les universitats espanyoles es manifesten a favor de Palestina

per Helena Celma

El moviment en suport al poble palestí dels estudiants dels Estats Units ha començat a sorgir a les universitats d'Espanya amb acampades i protestes d'estudiants en alguns centres.

Les últimes setmanes, aquestes protestes propalestines s'han registrat als campus de nombroses universitats dels Estats Units i han provocat la detenció de més de 2.000 persones ja que les mobilitzacions contra el conflicte bèl·lic a Gaza han causat un escenari de disturbis als centres nord-americans , amb enfrontaments dels estudiants amb la policia i actes de vandalisme.

En el cas d'Espanya, els darrers a sumar-se a aquest moviment han estat els alumnes de la Universitat de Barcelona (UB).

Així, aquest dilluns a la tarda uns 300 estudiants han entrat a l'Edifici Històric a la plaça de la Universitat i han acampat per recolzar Palestina.

Prèviament, els joves, que tenen intenció d'acampar fins dimecres, s'havien concentrat davant de la facultat de la Universitat de Barcelona al Raval amb una pancarta amb el text 'Contra el genocidi del poble palestí'.

En un manifest, els estudiants han recordat les ocupacions a universitats dels Estats Units, França, Regne Unit, Alemanya, Itàlia ia Espanya a València, i han criticat que "els països de la UE i els EUA actuen en línia de la aliança històrica amb l'Estat d'Israel que defensen des de la creació basada en l'ocupació colonial i la neteja ètnica".

També han qüestionat "el rol de rentat de cara i aval per part de les universitats cap a l'Estat d'Israel", alhora que han sol·licitat a les universitats catalanes que es posicionin amb el poble palestí.

Precisament, el grup d'estudiants universitaris reunits a l'Acampada Palestina UV va prendre dissabte passat l'interior de la Facultat de Filosofia de la Universitat de València ja que, davant de la "falta de resposta" per part del Rectorat, van optar per "prendre accions i fer un pas endavant".

"No farem cap pas enrere amb les nostres reivindicacions i avançarem amb totes les nostres accions fins que es compleixin totes les nostres exigències", van reivindicar els joves.

L´acampada a la Universitat de València va començar el dilluns 29 d´abril en suport del poble palestí i contra el genocidi d´Israel.

Aquell mateix dia, els estudiants van ser autoritzats a acampar "temporalment" al vestíbul de la Facultat davant la previsió de pluges per a aquella nit i se'ls va permetre accedir als banys de l'edifici.

També a la Comunitat Valenciana, estudiants de la Universitat d'Alacant (UA) han convocat aquest dimecres 8 de maig una acampada en solidaritat amb Palestina, que tindrà lloc al Jardí de Roques de la institució acadèmica, entre la Facultat de Filosofia i Lletres i la torre de control del campus de Sant Vicent del Raspeig.

L´estudiantat ha convocat aquesta acampada en coordinació amb l´Assemblea Universitària per Palestina d´Alacant (AUPA), el Front d´Estudiants i el BDS, segons ha indicat el Front d´Estudiants en un comunicat.

D'aquesta manera, l'alumnat de la Universitat d'Alacant s'uneix a "la xarxa d'acampades que ha inundat tot el món", en solidaritat amb els estudiants palestins que "han enfrontat l'horror dels bombardejos indiscriminats contra les seves universitats".

Madrid abordarà el tema amb els rectors de la Comunitat

Davant d'aquesta situació, la Conselleria d'Educació, Ciència i Universitats de la Comunitat de Madrid traslladarà a la propera reunió de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques de la regió la necessitat de mantenir "la política fora de les aules" en casos com el del conflicte entre Israel i Palestina.

Així ho va manifestar la Conselleria madrilenya després que la Junta de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Complutense (UCM) aprovés una declaració que demanava la suspensió del compte bancari que aquesta institució té amb el Banco Santander “per finançar la indústria fòssil i la indústria armamentística implicada al genocidi sobre Gaza".

La rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, ha manifestat que està en contacte amb altres rectors per tal que la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) emeti un nou posicionament "més potent" sobre la situació de la població palestina .

Tot i això, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles no s'ha pronunciat fins ara sobre les noves mobilitzacions propalestines dels universitaris.

Sí que ha valorat la situació el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que ha mostrat el seu respecte per les protestes en campus universitaris espanyols pel conflicte a Gaza, tot i que ha recordat que s'han de fer des del respecte i sense recórrer a la violència .

Així s'ha pronunciat el Departament que lidera Diana Morant després que grups d'estudiants hagin promogut a diferents universitats espanyoles, com la de València, Alacant, Barcelona o centres universitaris del País Basc, acampades i protestes a favor de Palestina i contra el Govern de Israel pel conflicte bèl·lic a Gaza.

Fonts del Ministeri d'Universitats han precisat a Europa Press que els estudiants "tenen dret a manifestar-se lliurement per Gaza" també a Espanya, "igual que ha passat al llarg de la història de la nostra democràcia per altres causes".

"A Espanya, la ciutadania té dret a manifestar les seves idees i opinions, sempre que es faci des del respecte i sense recórrer a la violència, també les i els universitaris espanyols", han puntualitzat les fonts.