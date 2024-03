Europa rebutja restriccions addicionals per a conductors més grans de 65 anys

per Helena Celma

Després d'un debat intens sobre la seguretat viària i la idoneïtat dels conductors de la tercera edat, la Unió Europea ha pres una decisió respecte a la renovació del carnet de conduir per a aquest grup demogràfic.

La qüestió girava al voltant de si els conductors més grans de 65 anys haurien d'enfrontar restriccions addicionals en comparació dels conductors més joves.

El debat va ser iniciat per María José Aparicio, subdirectora de la Direcció General de Trànsit (DGT), que va presentar dades preocupants.

Segons Aparicio, el 30% dels morts en accidents de trànsit a la Unió Europea són persones més grans de 65 anys, una xifra que augmenta al 50% quan es tracta de morts vianants o ciclistes.

A Espanya, el 2019, el 28% de les víctimes mortals en accidents de trànsit pertanyien a aquest grup demogràfic.

En resposta a aquestes preocupacions, des de la darrera renovació de la normativa, la DGT va establir que les persones més grans de 70 anys haurien de renovar el seu permís de conduir cada dos anys, mentre que els més grans de 65 anys ho farien cada cinc anys.

Tot i això, es deixava la possibilitat de reduir encara més aquesta periodicitat, a criteri dels responsables de realitzar els exàmens mèdics.

La Comissió de Transports i Turisme del Parlament Europeu, liderada per Karima Delli, va considerar la possibilitat d'implementar mesures més estrictes, com a exàmens mèdics més freqüents per als conductors més grans.

Tot i això, després d'un vot el desembre del 2023, es va decidir per un estret marge de 22 vots a favor, 21 en contra i dues abstencions, no aplicar restriccions addicionals al grup de persones grans.

Aquesta decisió, ratificada recentment al Parlament Europeu, implica que no hi haurà canvis en la renovació del carnet de conduir per a persones més grans de 65 anys a nivell europeu.

Mentrestant, a Espanya, la normativa continua establint que les persones d'aquest grup d'edat han de renovar el carnet cada cinc anys, en contrast amb els deu anys per a la resta dels conductors.