Eurovision 2024: confirmat l'ordre en què actuarà Nebulossa

per Redacció CatalunyaPress

Els representants d'Espanya a Eurovisió 2024, el duet alacantí Nebulossa, actuaran a la vuitena posició amb la cançó 'Zorra' durant una final del festival europeu, la celebració del qual serà el proper dissabte 11 de maig a les 21.00 hores des de la ciutat sueca de Malmö , i que obrirà Marcus & Martinus, de Suècia, i tancarà la candidata d'Àustria, Kaleen.

Abans de la candidatura espanyola, passaran per l'escenari del Malmö Arena les ucraïneses alyona alyona i Jerry Heil, l'alemany Isaak Guderian, la luxemburguesa TALI, el neerlandès Joost Klein, la israeliana Eden Golan i el lituà Silvester Belt.

Després de Nebulossa, cantaran els representants d'Estònia, 5Miinust x Puuluup; d'Irlanda, Bambie Thug; de Letònia, Dons; de Grècia, Marina Satti; de Regne Unit, Olly Alexander; de Noruega, Gate; d'Itàlia, Angelina Mango; de Sèrbia, Teya Dora; de Finlàndia, Windows95man.

A la posició número 18 actuarà la candidatura portuguesa, lolanda; després la d'Armènia, Ladaniva; de Xipre, Silia Kapsis; de Suïssa, Nemo; d'Eslovènia, Raiven; de Croàcia, Baby Lasagna; de Geòrgia, Nutsa Buzaladze, i de França, Slimane.

Les actuacions més destacades d'Espanya a Eurovision

Espanya ha tingut diverses actuacions destacades al Festival de la Cançó d'Eurovisió al llarg dels anys. Algunes de les més memorables inclouen:

Massiel amb "La, la, la" el 1968: Aquesta va ser la primera victòria d'Espanya a Eurovisió i es va convertir en un èxit internacional.

Julio Iglesias amb "Gwendolyne" el 1970: Encara que no va guanyar, Julio Iglesias va deixar una impressió duradora al concurs amb la seva interpretació carismàtica.

Sucre Moreno amb "Bandido" el 1990: Aquesta actuació va destacar per la seva energia i ritme flamenc, que va captivar el públic europeu.

Rosa López amb "Europe's Living a Celebration" el 2002: Rosa va aconseguir un excel·lent cinquè lloc amb aquesta cançó optimista i enganxosa.

Pastora Soler amb "Queda't amb mi" el 2012: La seva emotiva interpretació i potent veu li van valer el desè lloc, sent una de les millors posicions d'Espanya en anys recents.

Més enllà d'aquestes, també hi ha hagut actuacions recordades per allò peculiar, com el Rodolfo Chikilicuatre de 2008 i la seva inoblidable performance amb Balla Chiki Chiki.