Eurovision 2024: Com ha estat el primer assaig de 'Zorra' de Nebulossa?

per Redacció CatalunyaPress

Com diu la lletra de 'ZORRA', Nebulossa estan en un bon moment; el millor moment per omplir Malmö del seu synth pop i dels seus missatges reivindicatius.

Els representants d'Espanya a Eurovisió 2024 han fet el primer assaig sobre l'escenari de la ciutat sueca.

Primeres sensacions de Nebulossa

Acompanyats de la bateria Ana Villa i dels ballarins Cesar Louzán i Iosu Martínez, Mery Bas i Mark Dasousa han afrontat aquests assajos emocionats.

Després d'aquesta primera presa de contacte, s'han mostrat contents i satisfets. A falta d'anar retocant detalls als propers assajos, Nebulossa han dit que tot “ha funcionat molt bé” i que estaven “molt segurs” sobre l'escenari. Han comentat la seva magnitud: “És més gran que el del Benidorm Fest i el repte ara està a ajustar la proposta a aquestes dimensions”.

També han fet al·lusió a la producció de la televisió pública sueca. Segons Mark Dasousa, “aquí tot és molt professional. Ha estat interessant veure el muntatge”.

“ZORRA, ZORRA, ZORRA”

L'actuació d'Espanya gira al voltant de la paraula 'ZORRA' projectada durant tota l'actuació. L'escenografia està inspirada en la decoració dels anys 30 i l'Art Déco i aprofita tots els elements del majestuós escenari del Malmö Arena.

L'actuació de Nebulossa comença amb Mery Bas i els ballarins dins d'una gàbia, una de les estructures amb què compta aquest any l'escenari d'Eurovisió.

A les pantalles d'aquesta gàbia es projecta un gran pany vermell que, a més, ja s'ha convertit en una de les senyes d'identitat de la proposta d'Espanya.

Aquest pany simula l'entrada a un cabaret clandestí on Nebulossa conviden a tots aquells que alguna vegada s'han sentit marginats i que necessiten un espai com aquest per sentir-se lliures.

Precisament, aquest espai d'alliberament és 'ZORRA'. El fum per tot el terra de l'escenari remata un inici d'actuació envoltant.

Al costat de la vocalista hi ha els ballarins captant el focus principal de l'actuació, gràcies a la coreografia de Vero Mejía, ia banda i banda de l'escenari hi ha Mark Dasousa amb el seu keyguitar i una enèrgica Ana Villa amb la bateria electrònica i les cridaneres baquetes lluminoses.

La característica butaca circular de vellut vermell que vam veure a Benidorm torna a aparèixer a Malmö i té un especial protagonisme al llarg de tota l'actuació.

Les làmpades físiques del saló que vam veure a la preselecció espanyola s'han substituït per projeccions. Són quatre visuals que es projecten a les pantalles amb forma de cub rectangular situades sobre la creu de l'escenari.

Els fons apareixen amb els també característics patrons de domàs negres, vermells i daurats de la candidatura espanyola. Aquests fons donen forma a les mateixes parets del club, que van donant pas a altres textures per descobrir en diversos moments la paraula 'ZORRA'.

Al final de l'actuació, el pany torna a aparèixer, aquesta vegada a la pantalla del fons de l'escenari i oberta, donant pas a una ciutat il·luminada que convida tots els espectadors a la festa de Nebulossa.

Juan Sebastián i Israel Reyes repeteixen amb Nebulossa i, després del Benidorm Fest, tornen a signar l'escenografia de 'ZORRA'.

L'espectacular vestuari de Nebulossa

Juntament amb la resta de la proposta artística, RTVE ha apostat per potenciar 'ZORRA' encara més a nivell estètic a través del vestidor.

El nou disseny que porta Mery Bas és obra del dissenyador nord-americà Michael Costello, que ha vestit grans noms de la música internacional com Beyoncé, Lady Gaga o Jennifer López.

És un espectacular mono fet a mida amb 63.000 vidres. El color elegit ha estat el negre per seguir en la línia de tota la identitat visual de la proposta espanyola i per donar-li aquest aire d'elegància que caracteritza l'estètica dels anys 30.

El mico combina materials com el guipur i l'encaix. El vestuari de Mery Bas el completen uns guants de vellut fins al colze i una cotilla, segell d'identitat de la vocalista com hem estat veient a tota la gira europea de promoció.

Juan Sebastián també ha dissenyat el vestidor de Mark Dasousa, Ana Villa, César Louzán i Iosu Martínez. El concepte segueix la idea del cabaret, amb lluentors que ens traslladen a un ambient luxós dels anys 30.

Els ballarins, igual que a Benidorm, revelen un segon look desposseint-se del que és recatat per mostrar el que és sensual de la proposta.

Als propers assajos s'aniran coneixent més detalls de la proposta d'Espanya a Eurovisió. El següent serà el dissabte 4 de maig a les 14.50 hores.

La gran final arribarà una setmana després, l'11 de maig, quan Nebulossa sortiran a l'escenari del Malmö Live per conquerir el públic de tot el món.