L'edició 2024 del Festival d'Eurovisió ha iniciat aquest dimarts a la ciutat sueca de Malmo, amb la primera semifinal del certamen. Aquesta s'ha saldat amb els primers deu finalistes, de cara a la gran final d'aquest dissabte 11 de maig, que s'uneixen a l'amfitriona, Suècia, i al 'Big Five'.

En concret, els països que van aconseguir classificar-se per a la final van ser Croàcia, Ucraïna, Lituània, Irlanda, Finlàndia, Luxemburg, Xipre, Portugal, Eslovènia i Sèrbia. Entre els participants que més expectació han generat, hi ha Baby Lasagna de Croàcia amb el seu tema "Rim Tim Tagi Dim", Alyona Alyona & Jerry Heil d'Ucraïna interpretant "Teresa & Maria", i Bambie Thug d'Irlanda amb "Doomsday Blue".

Cal recordar que per a la final ja hi havia cinc països classificats, pertanyents al famós 'Big Five'. Aquests són Espanya, Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit. També hi haurà Suècia, amfitriona, després de guanyar Loreen l'edició passada. Els deu participants restants sortiran de la segona semifinal, que se celebrarà aquest dimecres a la nit. Lluitaran per elles els representants de Malta, Albània, Grècia, Suïssa, República Txeca, Àustria, Dinamarca, Armènia, Letònia, Sant Marí, Geòrgia, Bèlgica, Estònia, Israel, Noruega i els Països Baixos.

Un cop es coneguin tots els participants, l'ordre d'actuació a la final es determinarà per sorteig i “Producer's Choice”. La ciutat de Malmo ja s'engalana sota el lema "Welcome back to Malmö". Malin Åkerman i Petra Mede seran els presentadors.