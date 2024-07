Èxit total al concert d'Ed Sheeran a Tenerife, l'únic a Espanya

Ed Sheeran va oferir aquest dissabte a Tenerife un concert memorable per a l'illa, que va deixar enamorades més de 35.000 persones a l'Estadi Heliodoro Rodríguez López, a la capital de Tenerife. Aquest esdeveniment, part de la seva gira "+-=÷x", va ser l'única actuació a Espanya, i les entrades es van vendre en qüestió de minuts.

La relació de Sheeran amb Tenerife va més enllà del que és professional, ja que la seva família posseeix una casa a Adeje, al sud de l'illa. Aquest llaç personal es va manifestar durant el concert, especialment quan va interpretar Tenerife Sea, una cançó dedicada tant al blau del mar que envolta l'illa com al color dels ulls de la mare dels seus fills, creant un moment profundament emotiu per a tots els presents.

El concert, que va durar gairebé dues hores, va estar carregat d'energia i sensibilitat. Ed Sheeran, acompanyat per la seva banda, una violinista, focs artificials i un espectacular xou de foc, va interpretar alguns dels seus majors èxits, incloent "Castle on the Hill", "Shivers", "I'm a Mess", "A Team ", "Don't", "Galway Girl", "You are the reason" (al costat de Callum Scott), "Happier", "Perfect" i "Shape of You". Un moment particularment especial va ser quan tots els assistents van encendre les llanternes dels seus telèfons durant “A Team”, il·luminant l'estadi amb una atmosfera màgica i commovedora.

Sheeran no només va demostrar el seu talent musical, sinó també la seva connexió amb l'illa i la seva gent, lluint durant el concert una samarreta amb la paraula Tenerif i una altra del Club Esportiu Tenerife. Aquesta mostra d'afecte cap a l'illa va ser rebuda amb entusiasme i aplaudiments del públic.

L'estat d'ànim de l'artista va estar marcat per la superació personal, havent vençut la por, la depressió i l'ansietat després de la recuperació de la dona i el naixement de la segona filla. Aquest esperit de superació i resiliència es va transmetre a través de la seva música, tocant les fibres més sensibles dels assistents i consolidant encara més el vincle amb Tenerife.