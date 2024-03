L'exorbitat preu per llogar un balcó a Sevilla per a Setmana Santa

per Helena Celma

Sevilla es prepara per viure una de les festes més importants: la Setmana Santa. Tot i això, aquest any, a més del fervor religiós, s'està parlant molt d'una altra cosa: els preus dels lloguers de pisos.

Jesús Javier Moreno, usuari de la plataforma X, va trobar aquest anunci que, en un primer moment, semblava una ganga: un pis per 700€ al mes en un conegut portal d'Internet.

L'immoble, ubicat al carrer Santa Maria de Gràcia de la capital andalusa, oferia unes vistes immillorables per veure les processons. Tot i això, la sorpresa va arribar en llegir l'anunci detingudament.

Aquest incloïa un apèndix específic per a la Setmana Santa: "Lloguer de balcó per a Setmana Santa a Sevilla. Situat a la Campana (cursa oficial), el millor lloc de Sevilla. Planta 4. Preguntar per preu". Intrigat, Moreno va decidir fer-ho.

Tot i que el pis no estava moblat i amb prou feines tenia espai per allotjar unes poques persones, el propietari va proposar un preu desorbitat de 8.000€ per tota la setmana.

Davant la incredulitat de Moreno, l'arrendador no va vacil·lar a mantenir la seva postura, cosa que va provocar la indignació de l'usuari.

La publicació de Moreno ha generat un gran enrenou a les xarxes socials, acumulant prop d'un milió d'impressions i centenars de respostes indignades.

"Aquest tipus de pràctiques haurien de tenir conseqüències legals. És completament il·legal i hi hauria d'haver represàlies contra el propietari", deia un, mentre que un altre contestava "Com és possible que pretenguin ficar 20 persones en un pis de 60 metres quadrats? És absurd i perillós".