Expectació per la citació del tribunal a Dani Alves per al dijous 22 de febrer

per Pau Arriaga Pérez

Aquest dimecres 21 de febrer s'ha conegut que l'Audiència de Barcelona ha citat Dani Alves el proper dijous 22 a les 10.00.

Els jutges tenen pendent comunicar 2 decisions sobre la causa: la sentència mateixa i la petició d'Alves de sortir en llibertat. La seva defensa ha demanat reiteradament la sortida de la presó. L'exfutbolista és a la presó de Brians I (Sant Esteve Sesrovires).

Fonts judicials consultades per Europa Press han assenyalat que serà traslladat des de presó perquè el tribunal li comuniqui una resolució respecte a la causa.

De fet, hi ha dubtes sobre el que se us comunicarà a la vista del proper dia 22. A la cita del dijous (una data que arriba 2 setmanes després del judici) se li podria fer saber la resposta de la justícia a la seva petició de sortir del penal o bé la condemna.

Les peticions de presó

Alves està a la presó provisional des del 20 de gener del 2023, dies després dels fets que van passar a la discoteca Sutton de Barcelona.

L'exinternacional brasiler s'enfronta a una petició de condemna a 12 anys de presó per part de l'acusació particular i de 9 anys per part de la Fiscalia.