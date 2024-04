Explora els hotels més exclusius i impressionants a la Costa Brava

La Costa Brava, coneguda pels pintorescos pobles costaners com Calella i Llafranc, destaca per la seva suau brisa mediterrània i les seves platges impressionants, oferint una experiència única de vacances. Aquesta regió s'ha convertit en la destinació per excel·lència per a aquells que busquen hotels a la Costa Brava amb restaurants, piscines, activitats de golf i proximitat a cales paradisíaques, tot emmarcat en el bell litoral del mediterrani. Aquest article explorarà alguns dels hotels més exclusius i impressionants de la zona, com Alàbriga Hotel & Home Suites GL i Mas de Torrent Hotel & Spa, destacats no només pel seu luxós allotjament sinó també per les seves instal·lacions de primera com spa i opcions d'esports aquàtics. Ideal per als que planegen unes vacances memorables a la platja o una escapada romàntica.

Hotel Alàbriga Hotel & Home Suites GL

Situat a Sant Feliu de Guíxols, l'Hotel Alàbriga Hotel & Home Suites GL es presenta com un refugi de luxe per a aquells que busquen una experiència de vacances única a la Costa Brava. Amb opcions de suite que inclouen Deluxe, Premium, Grand Club, Penthouse i Presidential Penthouse, aquest hotel satisfà les necessitats dels viatgers més exigents. Els clients poden contactar a l'hotel al +34 872 200 600 per a més informació.

Serveis i Amenitats:

Gastronomia: Restaurant TERRA, Sea Club – Bar Restaurant, Lovee Bar & Galatea Room.

Benestar: Spa, sauna, jacuzzi i gimnàs.

Experiències Úniques: Yachting, golf, passejades amb globus aerostàtic i tennis.

Esdeveniments: Espais per a casaments i esdeveniments, amb una sala de reunions que pot acomodar fins a 120 persones.

Avantatges de Reserva Directa:

Garantia de millor preu.

50% de descompte en estacionament.

Sortida tardana subjecta a disponibilitat.

L'Hotel Alàbriga no només es compromet amb el luxe i el confort dels hostes, sinó també amb la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat social, assegurant una estada que respecta l'entorn natural i cultural de la Costa Brava.

Més de Torrent Hotel & Spa, Relais & Châteaux

Mas de Torrent Hotel & Spa, Relais & Châteaux, es distingeix per la seva oferta única per a famílies i amants del benestar i la natura. Els clients poden gaudir de:

Allotjament i serveis:

Check-in a partir de les 3 pm i check-out abans de les 12 pm

Habitacions connectades, suites familiars i vil·les de diverses habitacions disponibles.

Servei de mainadera, menú infantil, sopar primerenc i servei de snacks.

Piscina exterior no climatitzada i piscina interior climatitzada.

Spa, pista de tennis, sala de fitness, servei d'habitacions i estacionament amb servei de valet.

Estació de càrrega elèctrica (cost addicional) i accés a Internet a tota la propietat.

Activitats:

Classes de cuina individual o en grup, tasts de vi.

Àmplia gamma d'activitats a l'aire lliure com equitació, senderisme, ciclisme, pesca, vela, esquí aquàtic, busseig i més.

Visites culturals, tours amb vaixell i visita a cellers.

Gastronomia i Benestar:

L'hotel disposa de 39 habitacions i suites, cadascuna decorada de manera única amb mobles antics i comoditats modernes.

MasSpa, un spa únic a la Costa Brava de més de 600 m².

Restaurant gurmet Masia Torrent, que ofereix cuina catalana tradicional amb productes locals.

Tarifes d´habitació a partir d´aproximadament 300 euros per nit, variant segons la temporada i el tipus d´habitació.

Mas de Torrent Hotel & Spa no només promet una estada luxosa sinó també una experiència rica en activitats i gastronomia, ideal per als que busquen unes vacances inoblidables a la Costa Brava.

Hostal de la Gavina GL - The Leading Hotels of the World

L'Hostal de la Gavina GL, situat al cor de S'Agaró, Espanya, és un emblema de luxe i servei excepcional, reconegut per la seva pertinença a Leading Hotels of the World. Aquest prestigiós hotel destaca per:

Ubicació privilegiada: Proper a atraccions turístiques, ofereix fàcil accés al millor de S'Agaró.

Servei de primera: El personal és altament elogiat pel seu professionalisme i atenció detallada.

Allotjament de luxe: Les habitacions i suites, àmplies i netes, moltes amb balcons i vistes al mar, garanteixen una estada confortable.

Entre les instal·lacions de l'hotel, es destaquen:

Els Tinars, el restaurant, aclamat per la seva exquisida cuina mediterrània. Spa i centre de benestar: Amb piscina d'aigua de mar climatitzada, l'spa ofereix una experiència única de relaxació. Serveis addicionals: Amb 57 habitacions i 17 suites, l'hotel ofereix serveis com Wi-Fi, estacionament, equip audiovisual, i més.

Addicionalment, l'Hostal de la Gavina GL s'enorgulleix dels seus premis i reconeixements, incloent insígnies de "Travelers are asking", "Top Location", "Great facilities", "Free WiFi", i "Beachfront", reflectint el seu compromís amb la excel·lència i la satisfacció de l'hoste. Amb una puntuació de 8.9/10 i comentaris positius en aspectes com neteja, confort, ubicació, i valor pels diners, aquest hotel es posiciona com una destinació predilecta per als que busquen una experiència de vacances inigualable a la Costa Brava.

Suites Natura Mas Tapiolas

Al cor de la Vall de Solius, hi ha Suites Natura Mas Tapiolas, un oasi de tranquil·litat i luxe a la Costa Brava. Aquest exclusiu hotel ofereix una experiència única amb les seves suites que disposen de piscina o jacuzzi privat, prometent una estada inoblidable envoltada de natura i confort.

Allotjament exclusiu:

Suite Natura amb piscina privada

Suite Natura amb jacuzzi privat

Dream Jacuzzi Suite & Dream Pool Suite amb opcions 100% Passion per a una escapada romàntica

Gastronomia i Benestar:

Restaurant Mas Tapiolas i La Bodega ofereixen una experiència culinària amb plats locals i de temporada.

L'spa ofereix circuits, tractaments premium, massatges i teràpies facials i corporals, utilitzant productes naturals.

Activitats com Natura Yoga i Massatge d'Autor complementen l'oferta de benestar.

Serveis i Promocions:

Welcome cocktail, estacionament gratuït, i 10% de descompte en tractaments de spa.

Opcions d'early check-in i batega check-out segons disponibilitat.

Reserva online per accedir a ofertes especials i subscripció al butlletí per rebre notícies i promocions.

Amb 54 suites, cadascuna amb terrassa privada i vista sobre les muntanyes, Suites Natura Mas Tapiolas redefineix l'experiència de luxe a la Costa Brava, combinant la bellesa natural de l'entorn amb un servei excepcional i atenció al detall.

Vistabella

El Vistabella és un hotel boutique situat a Roses, a la Costa Brava, que destaca per oferir vistes impressionants al mar Mediterrani. Aquest hotel compta amb 80 habitacions, cadascuna equipada amb modernes comoditats i dissenyades amb atributs únics per satisfer totes les necessitats i preferències específiques. Entre les opcions d'allotjament, cal destacar:

Habitacions amb balcons

Suites amb spa privat

Pel que fa a la gastronomia, Vistabella ofereix una àmplia gamma d'opcions culinàries amb quatre restaurants excepcionals:

Els Brancs: Famós per la seva proposta renovada adaptada a tots els paladars.

aMare: Fusiona autèntics sabors de la costa italiana amb la qualitat única dels productes de Vistabella.

El Pirata Club: Ubicat a la platja, ideal per gaudir d´un còctel en un ambient tranquil.

La Tapa: presenta el format estrella de la gastronomia espanyola en una proposta casual però essencial.

A més, l'hotel disposa d'una àrea de benestar i spa, incloent una piscina interior, bany de vapor, sauna, i ofereix tractaments com massatges i embolcalls. L'experiència es completa amb activitats com ara senderisme, ciclisme i esports aquàtics als voltants, i la proximitat a destinacions turístiques populars com Girona i les platges de la Costa Brava. Amb reconeixements com el Luxury Sea View Hotel of the Year 2018 i el Kayak Travel Award 2022, Vistabella promet una estada inoblidable en un dels racons més bells del món.