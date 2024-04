Explorant els Camins de Ronda: guia definitiva de la Costa Brava

Els Camins de Ronda són extraordinàries rutes de senderisme que serpentegen al llarg de la costa brava, oferint vistes espectaculars del paisatge, cales i miradors naturals. Aquest recorregut, que abasta més de 200 quilòmetres, convida els aventurers a explorar la variada bellesa de la costa, des de Calella fins a Cala Montjoi, passant per indrets icònics com Begur i Portlligat. Cada itinerari està dissenyat per submergir l'excursionista a l'essència mediterrània de la regió, on la influència de Salvador Dalí encara ressona als pintorescos pobles i al paisatge vibrant.

Travessant parcs nacionals, pobles pesquers i ciutats turístiques, el camí de ronda presenta una oportunitat única per connectar-se amb la natura i descobrir la història i la cultura que caracteritzen la Costa Brava. Equipat amb informació detallada sobre la dificultat, la durada i els punts d'interès, cada recorregut promet una experiència inoblidable, adaptable a tots els nivells de condició física. Amb ruta ben definida i allotjament al llarg del recorregut, els caminants només necessiten portar allò essencial, garantint una aventura còmoda i enriquidora.

Història dels Camins de Ronda

El Camí de Ronda té un origen multifacètic, servint inicialment com a ruta de comunicació i posteriorment com a via per a activitats de contraban.

Història i Ús Originals:

Comunicació entre pobles costaners.

Seguretat per a pescadors i mariners.

Evolució de lús:

Segles XIX i XX: Vigilància contra el contraban.

Productes principals: Tabac (Philip Morris, Winston).

Operacions de contraban:

Tàctiques: Grans vaixells transferien mercaderies a petites embarcacions pesqueres.

Ubicacions preferides: Entre Begur i Palamós, la cala Port d'Esclanyà.

A més, el Camí de Ronda va ser patrullat pel Reial Cos de Carrabiners de Costes i Fronteres d'Espanya des del 1829 i posteriorment per la Guàrdia Civil a partir del 1940. Aquest canvi va marcar una contínua lluita contra el contraban, especialment durant el període de postguerra entre 1940 i 1958, quan Espanya s'enfrontava a un aïllament econòmic i hi havia una alta demanda de productes bàsics. Els contrabandistes preferien les zones de difícil accés per terra per mantenir les seves operacions en secret, fent servir la foscor de la nit per moure les mercaderies a llocs predeterminats. Avui dia, el Camí de Ronda és un atractiu turístic conegut per les seves impressionants vistes de la Costa Brava, connectant els visitants amb la bellesa natural de la regió i la seva rica història de comunicació, supervivència i contraban.

Camí de Ronda des de S'Agaró a Platja d'Aro

El Camí de Ronda de S'Agaró a Platja d'Aro és una ruta excepcionalment popular per diverses raons:

Instal·lacions d'accés i bellesa:

Inicia a la Platja de Sant Pol a S'Agaró, un punt de fàcil accés.

Finalitza a l'encantadora Platja Sa Conca, coneguda per les aigües cristal·lines.

Característiques del Recorregut:

Longitud: 2 km aproximadament.

Durada: 1 hora 20 minuts.

Superfície: Àmplia i regular, amb seccions d´escales curtes al´inici.

Punts d'interès:

Arquitectura clàssica i vegetació mediterrània.

Caleta del Racó de Llevant i altres racons preciosos.

Hostal La Gavina, hotel de 5 estrelles amb una rica història d'hostes famosos com Elizabeth Taylor i Salvador Dalí.

Serveis a Platja Sa Conca:

Instal·lacions sanitàries, servei de gandules, passarel·les d'accés, lloc de socorrisme.

Dues guinguetes disponibles durant els mesos d'estiu.

Aquest tram del Camí de Ronda no només és ideal per la seva curta distància i la facilitat amb què es pot completar, sinó també per la riquesa de paisatges i la història cultural que ofereix als visitants.

Camí de Ronda des de Platja d'Aro a Sant Antoni de Calonge - Palamós

Iniciant un extrem de la platja de Platja d'Aro i seguint les marques del GR-2, aquest tram del Camí de Ronda s'endinsa per una sèrie de cales i platges d'inigualable bellesa. Entre elles hi ha Cala Sa Cova, Cala del Pi, i Cala Canyers, culminant a la Torre Valentina de Sant Antoni de Calonge. Amb una distància de 7,5 km, aquesta ruta es pot completar en aproximadament 2 hores, caracteritzant-se per la seva facilitat i accessibilitat per a tots els nivells de senderistes.

Punts clau del recorregut:

Inici: Platja d'Aro

Cales destacades: Sa Cova, del Pi, Canyers

Final: Torre Valentina de Sant Antoni de Calonge

Distància: 7,5 quilòmetres

Durada estimada: 2 hores

Els senderistes poden començar el recorregut tant a Platja d'Aro com a Sant Antoni de Calonge, tot gaudint de vistes panoràmiques i passant per túnels que afegeixen un toc d'aventura al camí. Entre els punts notables s'inclouen la punta de Ramis i la platja Rovira, així com la històrica Torre dels Perpinyà, construïda com a defensa contra atacs pirates. Aquest tram forma part del extens sender GR-92, famós per connectar diversos punts de la costa amb paisatges naturals impressionants i llocs de gran valor històric.

El tram del camí de Ronda des de Palamós fins a Calella de Palafrugell es presenta com una invitació a explorar la diversitat de la Costa Brava, tot travessant paisatges naturals i punts d'interès històric. Amb una longitud aproximada de 10 a 15 km, depenent del punt d'inici específic, i un desnivell positiu que oscil·la entre 250 i 378 m, aquest recorregut es classifica de fàcil dificultat i és accessible per a una àmplia gamma d'excursionistes.

Camí de Ronda des de Palamós a Calella de Palafrugell

La ruta, que es pot completar en aproximadament 3 hores i 16 minuts, promet no només un exercici físic moderat, sinó també una experiència cultural i visualment estimulant. La senyalització al llarg del GR-92 assegura una navegació sense contratemps, permetent als caminants concentrar-se a gaudir de la bellesa natural i els tresors ocults de la Costa Brava. La supervisió dels nens és crucial, especialment en àrees properes a penya-segats, per garantir una experiència segura i plaent per a tota la família.

Dades Clau del Recorregut:

Longitud: Varia entre 10,46 km i 15 km.

Guany d'elevació positiva: Entre 250 mi 378 m

Guany d'elevació negativa: Entre 237 mi 379 m

Dificultat: Fàcil

Altitud màxima: 117 m; Altitud mínima: -1 m

Durada estimada: Aproximadament 3 hores i 16 minuts

El Camí de Ronda des de la Platja de Pals fins a Aiguafreda - Sa Tuna, conegut com a CAMI DE RONDA PALS-AIGUAFREDA-SA TUNA, és una ruta de 13,57 km que puja a 374 m sobre el nivell del mar. Aquest recorregut, de dificultat moderada, s'estima que es pot completar en una hora i 40 minuts, partint des dels apartaments Golf Beach de Masos de Pals. Durant aquest trajecte, els senderistes poden gaudir de:

Punts d'interès Destacats:

Cales: de la Fosca, Estreta, S'Alguer, Canyers, Corbs, del Golfet

Històrics: Castell de Sant Esteve del mar, Poblat Ibèric

Natura: Roca Foradada, Punta dels Canyers

Aquesta secció del Camí de Ronda no només promet una experiència de senderisme enriquidora per la diversitat paisatgística i cultural, sinó que també garanteix una aventura accessible i ben senyalitzada per als entusiastes de l'aire lliure.

Camí de Ronda des de Roses fins a Cala Montjoi

El camí de Ronda des de Roses fins a Cala Montjoi es divideix en dos trams principals, oferint als senderistes una experiència rica i diversa al llarg de la Costa Brava.

Punts Clau del Recorregut:

Inici: Apartaments golf platja de Masós de Pals.

Punts Intermedis: Platja del Racó, Cala Moreta, Platja de Sa Riera.

Final: Sa Tuna.

Vistes Destacades: Costa entre Pals i Sa Tuna, Mediterrani, penya-segats i cales.

Aquesta ruta, que forma part de l'històric Camí de Ronda, no és només un desafiament per a senderistes experimentats a causa del seu terreny variat i vistes impressionants del mar Mediterrani, sinó que també és un viatge a través de la història i la natura. Els caminants passaran per antics búnquers de la Segona Guerra Mundial, gaudiran de la flora típica dels boscos de pins i exploraran cales aïllades i paisatges mediterranis. Es recomana portar calçat adequat, aigua, protecció solar i mantenir els gossos amb corretja per a una experiència segura i agradable. La millor època per emprendre aquesta ruta és durant la primavera o la tardor, quan el clima és més suau i el paisatge està al punt més esplèndid.

Recomanacions:

Porteu calçat adequat, aigua i protecció solar.

Millor època per a la caminada: primavera o tardor, pel clima temperat.

La ruta està ben senyalitzada i és segura per a senderistes solitaris.

El punt de partida d'aquesta ruta és Cadaqués, un encantador poble costaner conegut per les cases blanques i els carrers estrets. Des d'allà, el sender s'estén aproximadament 7,74 km, endinsant-se al Parc Natural del Cap de Creus, on els caminants poden descobrir cales ocultes i gaudir de vistes panoràmiques del far del Cap de Creus en finalitzar el recorregut. Amb una dificultat tècnica moderada i una elevació màxima de 248 peus, aquesta ruta promet ser una experiència inoblidable.

Camí de Ronda des de Roses fins a Cala Montjoi

Els caminants es delectaran passant per l'ermita de Sant Baldiri i explorant diverses cales com Platja Gran de Portlligat i Cala Jugadora. És essencial portar sabatilles adequades, aigua i protector solar, especialment a l'estiu, per gaudir d'aquesta ruta amb comoditat. L'oficina de turisme de Cadaqués, a prop de la costa de Platja des Poal, serveix com a punt d'accés per a aquesta aventura.

Primera Secció (Roses - Platja d'Almadrava):

Longitud: 2,5 km

Tipus de camí : Pavimentat

Pendent : Lleugera

Atraccions: Illots 'els Brancs', Platges de Canyelles Petites i Almadrava

El segon tram, un corriol de terra de 4 km que s'endinsa al Parc Natural del Cap de Creus, és notablement més desafiador. Els caminants es troben amb punta Falconera, diverses cales amagades i el punt final a Cala Montjoi. Aquesta part del camí és especialment apreciada per aquells que busquen una connexió més profunda amb la natura i la història, ja que passa per búnquers de la Segona Guerra Mundial i ofereix vistes al Cap Norfeu.

Segona Secció (Platja d'Almadrava - Cala Montjoi):

Longitud: 4 quilòmetres

Tipus de camí: Terra

Dificultat: Moderada

Atraccions: Punta Falconera, cales com Murtra i Rostella, búnquers de la Segona Guerra Mundial

Les recomanacions generals per als caminants inclouen lús de calçat adequat, portar aigua i snacks, i mantenir els gossos amb corretja. La millor època per fer aquesta excursió és durant la primavera o la tardor, quan el clima és més benigne.

Camí de Ronda des de Cadaqués al Cap de Creus

Iniciant al pintoresc poble costaner de Cadaqués, conegut per les seves cases blanques i carrers estrets, el Camí de Ronda cap a Cap de Creus promet una experiència inoblidable. Aquest sender de 7,74 km de longitud, amb una dificultat tècnica moderada, s'endinsa al Parc Natural del Cap de Creus, brindant accés a diverses cales i oferint vistes panoràmiques des del far del Cap de Creus cap al vast mar Mediterrani.

Detalls del Recorregut :

Longitud: 7,74 km

Dificultat: Moderada

Guany d'elevació: 673 peus

Senyalització: Marques grogues i verdes

Punts d'interès: Ermita de Sant Baldiri, diverses cales com Platja Gran de Portlligat i Cala Jugadora

Accés: Des de l'Oficina de Turisme a Cadaqués, seguint la carretera costanera fins a Platja des Poal

Per a una experiència òptima, es recomana utilitzar sabatilles adequades i portar aigua i protecció solar, especialment a l'estiu. La ruta, que es pot iniciar des de Cadaqués afegint un temps extra si s'opta per envoltar la badia fins a Portlligat, culmina al far del Cap de Creus, on es poden gaudir d'impressionants vistes i un merescut descans.