Explorant les millors rutes de senderisme per a principiants a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

Explorar les rutes de senderisme a Catalunya és una activitat enriquidora, especialment per a principiants.

Aquestes rutes varien en longitud, dificultat i ubicació, brindant una àmplia gamma d'opcions que abasten des de Barcelona fins a Girona, i fins i tot arriben a les muntanyes de Tarragona, ideals per introduir-se a aquest esport i connectar amb la natura.

Aquest article presenta una selecció de rutes de senderisme ideals per als que inicien en aquest esport, destacant camins tranquils, senders envoltats de la rica naturalesa de Catalunya i excursions que revelen la bellesa de muntanyes i parcs naturals.

A través d'aquests recorreguts, els principiants podran experimentar el plaer de caminar a l'aire lliure, descobrint al seu ritme la diversitat i la màgia que amaga Catalunya.

Les Roques Encantades

Ubicada a la regió de Collsacabra, on convergeixen les comarques d'Osona, la Selva i la Garrotxa, la ruta cap a les Roques Encantades es presenta com un paradís per a amants de la natura i senderistes, especialment recomanable a la tardor pel canvi de color dels boscos caducifolis.

Aquest corriol destaca per les seves formacions rocoses antigues, cobertes de molsa i estimades en més de 30 milions d'anys d'antiguitat.

Per arribar-hi, s'inicia al Coll de Condreu seguint el sender marcat, un recorregut d'aproximadament 6,5 km amb un desnivell de 300m, que pren de 1 a 2 hores sense comptar parades.

Punt de partida: El Santuari de la Salut, situat entre Olot i Vic, marca el començament d'aquesta aventura. Des d'aquí, el camí ben senyalitzat i majoritàriament pla, s'endinsa en boscos i travessa camps oberts, oferint una experiència variada al caminant.

Les Roques Encantades: Aquestes imponents formacions rocoses es converteixen en un laberint natural on els visitants poden escalar, construir refugis o jugar a fet i amagar, submergint-se en un entorn màgic i ric en història.

Punts d'Interès: No oblideu visitar el Santuari de la Salut, amb facilitats com estacionament, hotel i restaurant. A més, el Restaurant Coll de Condreu ofereix menjar bo ia preus raonables, ideal per reposar energies. Si disposeu de temps, exploreu els pintorescos pobles propers com Rupit i Pruit, Olot, Trasmoz o els llogarets de la Vall de Bas, i recordeu sempre respectar el medi ambient deixant el menor rastre possible.

Aquesta ruta, ideal per a principiants per la facilitat i la riquesa natural que ofereix, convida a descobrir un dels racons més encantadors de Catalunya en qualsevol època de l'any, encara que la tardor, amb la seva paleta de colors, ofereix un espectacle visual inigualable.

Llac de Banyoles

El Llac de Banyoles, essent el llac més gran de Catalunya, ofereix un escenari perfecte per als amants del senderisme, especialment per als que s'inicien en aquesta activitat.

Amb una superfície d'aproximadament 1,14 km², aquest entorn natural es converteix en un lloc idíl·lic per explorar.

Rutes disponibles: Hi ha disponibles 5,670 rutes de senderisme a Banyoles, destacant:

Sant Patllarí (100 Cims de la FEEC Essencial) des de Banyoles: 13.47 km, desnivell de 482m. Tornada al Llac de Banyoles: 7.39 km, desnivell de 7m, ideal per a una caminada fàcil i gaudible al voltant del llac. GR-1 (Camí Històric) Etapa-4 Banyoles - Besalú: 14.16 km, desnivell de 197m, a través del bell camp. Estany de Banyoles: 8.46 km, desnivell d'1m, vistes magnífiques del llac i els seus voltants. Banyoles - tornada al llac + becs i miradors: 18.29 km, desnivell de 317m, tour complet de Banyoles.

Ruta Recomanada per a Principiants: La ruta al voltant del Llac de Banyoles és especialment amigable per a principiants. Amb una distància aproximada de 7,5 km i un temps estimat de 2 hores, aquest recorregut ofereix vistes belles del llac, vegetació exuberant i la possibilitat d'albirar fauna local. La ruta, predominantment plana i fàcil de caminar, comença al Parc de la Draga, passa pel Club Natació Banyoles i finalitza al punt de partida, completant un bucle al voltant del perímetre del llac.

Aquest recorregut no només és accessible per transport públic, sinó que també ofereix l'oportunitat de nedar i estendre la ruta per incloure la Pura i els Estunes, convertint-lo en una experiència enriquidora i accessible per als que busquen introduir-se al senderisme i gaudir de la natura a Catalunya .

Fonts del Llobregat

Situada a Castellar de n'Hug, Catalunya, la ruta de senderisme de les Fonts del Llobregat és una experiència accessible i encantadora per a exploradors de totes les edats.

Amb una longitud de tan sols 2 km i una durada aproximada de 45 minuts, aquest recorregut és perfecte per a una escapada ràpida a la natura.

La ruta, que compta amb un desnivell acumulat de 102m i arriba a una altitud màxima de 1,372m, inicia i finalitza al mateix punt, on els visitants trobaran estacionament gratuït.

Atractius Principals:

La font del riu Llobregat, un espectacle natural on l'aigua brolla de les roques creant una petita cascada.

Dos miradors des d´on es pot observar la cascada central, oferint vistes impressionants de l´entorn.

Panells informatius al llarg del camí, proporcionant detalls sobre el curs del riu Llobregat.

La ruta està ben senyalitzada i mantinguda, amb un camí empedrat i un passamans a la major part del recorregut, assegurant la seguretat dels caminants.

A més, és accessible durant tot l'any, encara que es recomana portar calçat i roba adequats, així com aigua i aliments.

Castellar de n'Hug, el poble més proper, ofereix serveis com restaurants, allotjaments i altres comoditats, cosa que fa d'aquesta ruta una opció perfecta per als que busquen una introducció al senderisme a Catalunya.

Les muntanyes de Prades

Les Muntanyes de Prades ofereixen una experiència única per als entusiastes del senderisme a Catalunya, amb rutes que van des de passejades relaxades fins a desafiaments més exigents.

Aquí, els principiants poden trobar el camí, mentre que els més experimentats poden provar la seva resistència.

Rutes Destacades a les Muntanyes de Prades:

Prades - Tossal de la Baltasana: Amb 7.91 km de longitud i un desnivell de 348 m, aquesta ruta porta els senderistes a través de paisatges impressionants, culminant al pic Tossal de la Baltasana.

Ermita de l'Abellera: Un corriol de 11.93 km que no només desafia físicament sinó que també recompensa amb vistes panoràmiques des de l'Ermita de l'Abellera, un temple pintoresc en un aflorament rocós.

La Mussara: Des de Vilaplana fins al poble abandonat de La Mussara, aquest trajecte ofereix vistes espectaculars del Camp de Tarragona, marcant una ruta desafiant però gratificant.

Punts d'interès:

Gorgs de La Febró: Piscines naturals d'aigües cristal·lines, creades pel riu Brugent, ideals per a una refrescant capbussada després d'una llarga caminada.

Coves de la Font Major: Explora una xarxa de coves sota el poble de l'Espluga de Francolí, afegint-hi un element d'aventura a l'experiència de senderisme.

Monestir de Poblet: Aquest recorregut porta els senderistes a un monestir cistercenc, reconegut com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, combinant natura amb història i cultura.

Cada ruta a les Muntanyes de Prades convida els senderistes a submergir-se a la bellesa natural de Catalunya, oferint des de tranquil·les passejades fins a desafiaments que posen a prova la resistència, tot mentre es gaudeix de la rica història i cultura de la regió.

Senderisme, una activitat per a tothom

Al llarg d'aquest article, hem traçat un recorregut per algunes de les rutes de senderisme més accessibles i encantadores de Catalunya, ideals per a principiants desitjosos de submergir-se a la natura i explorar la diversitat del paisatge català.

Des de les formacions rocoses mil·lenàries a Las Rocas Encantadas fins a la tranquil·litat aquàtica del Llac de Banyoles, passant per la majestuositat verda de les Fonts del Llobregat i els reptes suaus de les Muntanyes de Prades, Catalunya es presenta com un escenari variat que promet aventures memorables i accessibles per a tothom.

Destacant no sols la bellesa natural, sinó també la riquesa cultural i històrica que s'entrellaça amb el senderisme en aquesta regió, hem ofert una visió perquè cada pas sigui no només un exercici físic, sinó també un viatge enriquidor per la història i la biodiversitat catalana.

Aquest compendi de rutes convida tant locals com visitants a calçar les botes de senderisme i descobrir els tresors amagats de Catalunya, fomentant una connexió profunda amb l'entorn natural i les seves incomptables històries.

Amb l'esperança d'haver inspirat a fer el primer pas en aquest viatge de descoberta, concloem la nostra exploració de les rutes de senderisme per a novells en aquesta vibrant regió espanyola.