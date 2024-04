Explorant Tarragona: Les platges més tranquil·les i paradisíaques de la Costa Daurada

La Costa Daurada - o Daurada en català-, coneguda pels seus 81 km de litoral adornats amb més de 60 platges i cales, es presenta com una destinació irresistible per als amants de les costes serenes i daurades. Aquest any, ni més ni menys que 35 de les platges han estat guardonades amb la Bandera Blava, destacant per la seva sorra fina i daurada, condicions ideals per explorar les meravelles que Tarragona té per oferir. Les platges de Tarragona, des de la Cala Canyadell a Torredembarra fins a la Cala Fonda o Waikiki a Tarragona, són alguns dels tresors més preuats de la Costa Daurada.

Aquest article se submergeix en la recerca de les platges més tranquil·les i paradisíaques de la Costa Daurada, un recorregut que portarà els lectors a través de racons ocults com Cala Fonda, coneguda com a Tamarit, i l'exòtica Cala dels Tres Micos a Ametlla de Mar .Fins i tot les opcions per als qui prefereixen una experiència més natural com les platges nudistes, trobaran un lloc en aquest viatge per la costa de Tarragona. Des de Salou fins a Cambrils, passant per Altafulla i Torredembarra, prepareu-vos per descobrir platges que prometen escapades memorables sota el sol del Mediterrani.

Cala Fonda (Tamarit)

Cala Fonda, també coneguda com a Platja Waikiki, és una joia amagada a la Costa Daurada, a uns 6 km al nord de Tarragona. Aquesta platja verge, guardonada amb el premi Playas Verges, és famosa per la seva sorra fina i daurada, i les seves aigües cristal·lines i tranquil·les, que conviden al nudisme ia la relaxació total.

Accés i serveis:

Ruta d'accés: Per arribar a Cala Fonda, els visitants han d'aparcar a prop del Càmping Torre de la Mora i seguir un sender senyalitzat que travessa boscos de pins i penya-segats. El recorregut, que dura aproximadament 30 minuts, ofereix una vista impressionant de la vegetació nativa.

Serveis limitats: La platja ofereix serveis bàsics, incloent-hi quatre contenidors d'escombraries i una estació de reciclatge. No hi ha bars ni restaurants, per això es recomana portar aliments i begudes.

Característiques destacades:

Longitud i amplitud: La platja té una extensió de 200 metres de llargada i 25 metres d'amplada.

Entorn natural: Ubicada dins del Bosc de la Marquesa i el Pla Especial d'Interès Nacional de Tamarit-Punta de la Móra, Cala Fonda ofereix un entorn natural privilegiat que contribueix a una experiència única i tranquil·la per als visitants.

Valoracions positives: Amb una qualificació de 4.6 a Google i més de 5.000 ressenyes, els visitants destaquen la bellesa, les aigües clares i la tranquil·litat de la cala.

Aquest enclavament és perfecte per als que busquen escapar-se de la multitud i gaudir de la natura en el seu estat més pur.

Cala dels Tres Micos (Ametlla de Mar)

Cala dels Tres Micos, ubicada a l'Ametlla de Mar, es distingeix pel seu ambient tranquil i les aigües cristal·lines, ideals per al busseig i l'snorkel. Envoltada de penya-segats, aquesta cala de còdols forma part de l'Àrea d'Interès Natural del Delta de l'Ebre, zona protegida per la seva importància ecològica.

Accés i Activitats:

Com arribar-hi: Es pot accedir amb cotxe, amb aparcament proper, o caminant pel sender costaner des d'Ametlla de Mar. També és accessible amb vaixell.

Snorkel i busseig: Plàncton i Ametlla Diving ofereixen activitats de snorkel i busseig, incloent-hi cursos i lloguer d'equip.

Serveis i època ideal per visitar:

Serveis propers: Tot i que la cala no compta amb serveis directes, a Ametlla de Mar hi ha restaurants i botigues a pocs minuts amb cotxe oa peu.

Millor època per visitar: Oberta tot l´any, però ideal de juny a setembre.

La combinació de la seva bellesa natural, la varietat d'activitats aquàtiques i la proximitat a serveis fa de Cala dels Tres Micos una destinació perfecta per als amants de la natura i les aventures marines.

Platja del Torn (Hospitalet de l'Infant)

Platja del Torn, situada a l'Hospitalet de l'Infant a la província de Tarragona, és reconeguda no només pel seu entorn natural, sinó també per ser una de les platges nudistes més populars d'Espanya. Amb una extensió de 450 metres de llargada i 40 metres d'amplada, aquesta platja de sorra ofereix un refugi perfecte per als amants del naturisme i la tranquil·litat.

Serveis i activitats disponibles:

Seguretat i comoditat: Compta amb serveis de socorrisme, primers auxilis, i lloguer de gandules i para-sols, assegurant una estada còmoda i segura.

Gastronomia local: Diversos restaurants i bars s'alineen al llarg del passeig marítim, oferint delícies locals i vistes al mar.

Esports aquàtics: Els visitants poden gaudir de caiaking, paddleboarding i voleibol de platja, activitats perfectes per aprofitar les aigües calmes de la platja.

La platja no només és una destinació per als que busquen bronzejar-se sense restriccions, sinó també per a aquells interessats en la rica cultura i naturalesa de la zona. A prop hi ha atraccions com el Parc Natural del Delta de l'Ebre, les ruïnes romanes de Tàrraco i el poble medieval de Montblanc, fent de Platja del Torn un punt de partida ideal per explorar els tresors de Tarragona. A més, la seva ubicació dins d'un parc natural i l'absència d'instal·lacions promouen un ambient de respecte i conservació de l'entorn, cosa que atrau fotògrafs i amants de la natura que busquen capturar les impressionants albes i capvespres.

Cala Penya Tallada (Salou)

Cala Penya Tallada a Salou és una destinació encantadora per a aquells que busquen tranquil·litat i bellesa natural. Aquest petit racó de la Costa Daurada ofereix una platja de 60 metres de longitud i 20 metres d'amplada, formada per sorra daurada i roques, que crea un paisatge únic i atractiu per als visitants.

Característiques Principals:

Accessibilitat: L'accés és només a peu, a través d'un camí des de Carrer Penya Tallada, cosa que pot ser un desafiament degut a la ruta escarpada.

Serveis: A diferència d'altres platges properes com Cala Crancs, Cala Penya Tallada no disposa de serveis com banys o bars a la platja, encara que la neteja es manté regularment.

Entorn Natural i Activitats:

Flora i Fauna: Envoltada de formacions rocoses i abundant vegetació de pins, la platja ofereix un ambient serè. És ideal per a activitats com snorkel, gràcies a les seves aigües clares i la rica vida marina que es pot explorar.

Clima i Condicions: Amb una temperatura mitjana de 20 ºC i vents moderats, és un lloc perfecte per gaudir d'un dia assolellat, tot i que es recomana precaució per les altes onades que ocasionalment afecten la costa.

Aquest enclavament es destaca per la seva atmosfera pacífica i les impressionants vistes que ofereix, cosa que el converteix en un lloc molt valorat pels qui el visiten, reflectit en la seva alta qualificació de 4.6/5 segons les ressenyes.

Platja de la Móra (Tarragona)

Platja de la Móra, situada a la urbanització homònima a prop de Tarragona, s'estén al llarg de 520 metres i té una amplada de 65 metres. La sorra fina i daurada juntament amb les aigües cristal·lines i càlides creen un ambient ideal per relaxar-se i gaudir de la natura. Aquesta platja semiurbana està envoltada de vegetació nativa i forma part del Pla Especial d'Interès Natural de la Punta de la Móra, fet que afegeix un valor ecològic i estètic significatiu al lloc.

Serveis i Accessibilitat:

Accés: Fàcil accés amb cotxe o autobús. Es pot arribar a través de la N-340 en direcció a la Urbanització La Móra.

Transport públic: Autobusos disponibles amb horaris a http://emtanemambtu.cat.

Estacionament: Entre 50 i 100 espais disponibles, no vigilats.

Serveis a la platja: Inclou lloc de socorrisme (disponible del 16/6 al 14/9), telèfon d'emergències (112), passarel·les, cadires amfíbies per a bany assistit, dutxes, lavabos i contenidors d'escombraries.

Activitats i Comoditats:

Restaurants i supermercat: Disponibles a prop de la platja per comoditat dels visitants.

Activitats recreatives: Àrea esportiva i àrea infantil disponibles, lloguer d'embarcacions i activitats aquàtiques, encara que no s'ofereix submarinisme.

Seguretat i comoditat: La platja compta amb una àrea de baixa ocupació, cosa que assegura un ambient més tranquil i relaxat.

La combinació de serveis accessibles, la bellesa natural i les activitats disponibles fan de Platja de la Móra una destinació excepcional per als que busquen un retir tranquil a la Costa Daurada.

Cala Waikiki (Tarragona)

Cala Waikiki, també coneguda com a Cala Jovera, se situa en un entorn espectacular sota la vigilància del Castell de Tamarit. Aquesta platja ofereix una experiència única per la combinació d'història i natura, encara que l'accés pot ser un desafiament.

Com arribar a Cala Waikiki:

Accés amb cotxe: Els visitants poden arribar amb cotxe per la carretera N-340, una ruta que encara que directa, presenta certes dificultats a causa de la seva estretor i corbes.

Des de Platja Llarga de Tarragona: Una altra opció és accedir-hi des de Platja Llarga, gaudint d'un passeig que connecta amb Cala Waikiki, ideal per als que prefereixen deixar el cotxe una mica més lluny i caminar.

Aspectes destacats de Cala Waikiki:

Nudisme: Encara que és una platja nudista, és comú veure visitants en vestit de bany, cosa que mostra la flexibilitat en el codi de vestimenta de la cala.

Popularitat: Durant els caps de setmana i la temporada alta, la platja es pot omplir força, per la qual cosa es recomana visitar durant dies laborals o en temporades baixes per a una experiència més tranquil·la i personal.

La combinació de la seva història, bellesa natural i la imponent presència del Castell de Tamarit fan de Cala Waikiki una destinació imprescindible per als visitants de Tarragona que busquen un lloc especial a la Costa Daurada.

Més platges paradisíaques per perdre't a Tarragona

Explorant més enllà de les ja esmentades, Tarragona ofereix una varietat de platges paradisíaques que mereixen ser descobertes:

Platja dels Eucaliptus, Delta de l'Ebre: Amb 6 km de longitud, aquesta platja es caracteritza per un entorn gairebé verge, amb dunes, arrossars i boscos d'eucaliptus, ideal per als amants de la natura i la tranquil·litat.

Platja Savinosa, Tarragona: Aquesta platja és accessible i compta amb estacionament proper. La meitat de la platja és nudista i l'altra no, cosa que la fa perfecta per als que busquen privadesa.

Platja Punta del Fangar, Delta de l'Ebre: Coneguda pel seu paisatge únic de dunes de sorra i un far, aquesta platja remota és ideal per a llargues caminades i observació de la vida silvestre local.

Cadascuna d'aquestes platges ofereix una fuita única dins la costa rica de Tarragona, on la sorra daurada i les aigües cristal·lines conviden a desconnectar i gaudir de l'entorn natural.