L'extorsió a què s'enfronten les constructores catalanes pel robatori de coure

La demanda creixent i l'alt valor del coure han desencadenat una onada de robatoris que no es limita a les instal·lacions ferroviàries catalanes, sinó que afecta tot el sector de la construcció a Espanya. Les constructores enfronten pèrdues significatives a causa de l'extracció il·legal de coure, cables, eines i combustible, amb un valor que pot assolir els 10.000 euros. Les màfies, a més, s'emporten canonades, telèfons mòbils i ordinadors, augmentant la magnitud del problema.

Al sector de la construcció, hi ha una xarxa d'acords tàcits entre màfies que operen com a companyies de seguretat no registrades i, per tant, il·legals. Aquestes entitats ofereixen serveis de protecció i, si les empreses es neguen a contractar els serveis, són extorsionades.

El mètode de persuasió és directe: primer, desapareixen equips i eines de construcció i, després, els delinqüents es presenten davant del capatàs de l'obra oferint els seus serveis de seguretat. Si els constructors accepten, els materials robats són tornats. Catalunya, i específicament la regió de Barcelona, lidera la contractació d'aquestes empreses il·legals.

El creixement global del mercat de la construcció, estimat en 176.210 milions d'euros el 2024 i projectat a assolir els 204.290 milions d'euros el 2029, ha tingut un impacte directe en l'increment d'aquests delictes. Els costos de construcció, incloent-hi mà d'obra i materials, han augmentat més del 14% anualment, cosa que incrementa el risc de delinqüència a causa de la revaloració dels materials.

Augment del preu del coure

Les energies renovables, els cotxes elèctrics i la intel·ligència artificial (IA) impulsen significativament la demanda de coure i provoquen un notable augment en el preu d'aquest metall industrial cap a un nou màxim històric.

Des del començament d'any, els preus del coure han experimentat un augment espectacular del 29%. Al 15 de maig, els futurs del coure a COMEX es cotitzaven a 5 dòlars la lliura, marcant el nivell més alt des del març del 2022, quan el preu del coure va assolir el seu rècord històric.

El canvi industrial global cap a energies renovables i vehicles elèctrics, juntament amb el sector creixent de la intel·ligència artificial, ha reforçat de manera significativa les perspectives de demanda de coure. En particular, l'auge de la IA accelera la demanda de coure, especialment en la construcció de centres de dades. Segons 'Reuters', citant Trafigura, la IA podria augmentar la demanda de coure en un milió de tones mètriques per al 2030.