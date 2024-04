Fes visible allò invisible: un dia per posar el focus en les persones amb fibromiàlgia

El proper divendres 10 de maig se celebrarà una jornada per visibilitzar el col·lectiu de persones que pateixen fibromiàlgia. Aquesta activitat es farà a les instal·lacions del Club Natació Atlètic-Barceloneta (situades a la platja que porta el mateix nom de la capital de Catalunya) on es commemorarà, amb una jornada lúdica i esportiva, el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, que cada any, des del 1993, és 12 de maig.

Per tercer any consecutiu, l´Hospital del Mar, la Fundació Ared (que treballa per la integració social i laboral de persones en situació d´exclusió social), el CNAB i l´Associació Catalana d´Afectats de Fibromiàlgia (ACAF) sumaran forces per donar visibilitat aquestes patologies invisibilitzades que afecten milers de persones (principalment dones), i de les quals, encara aquest 2024, se sap tan poc.

Dues possibilitats

En aquesta jornada, hi haurà dues possibilitats a triar: una activitat d'aigua en piscina exterior climatitzada o en una sala (ioga), totes dues adaptades a tots els públics i sense cap dificultat. Escull la que més t'agradi!

Pots inscriure't a la jornada des d'aquest enllaç .

Què és la fibromiàlgia i com es diagnostica?

Aquesta malaltia és una condició crònica i complexa que causa dolors generalitzats i un esgotament profund i també una varietat d'altres símptomes acompanyants. Moltes vegades, es descriu com un mal de cap a peus. Afecta principalment els teixits tous del cos.

A més de dolor i esgotament, la fibromiàlgia també pot ocasionar trastorns del son, de mals de cap o de la cara, malestar abdominal i trastorns digestius, sensibilitat a la temperatura, problemes a la pell, problemes de vertigen i/o de l'equilibri, depressió i ansietat, dificultat per concentrar-se i pèrdua de la memòria, entre d'altres.

El diagnòstic de fibromiàlgia o síndrome fibromiàlgica es duu a terme en aquells pacients amb un quadre de dolor osteomuscular generalitzat, de diversos mesos d'evolució, en què se n'han exclòs altres possibles causes.

A l'exploració física, el metge identifica dolor a la pressió en uns punts determinats del cos. Quan els punts dolorosos són més de 11 dels 18 assenyalats en una persona amb dolor generalitzat, es pot fer el diagnòstic de fibromiàlgia.