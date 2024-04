Filosofia, emocions i música barroca

Aquest fascinant treball enregistrat pel contratenor Lawrence Zazzo i l'ensemble espanyol Tercia Realidad analitza la presència de figures de filòsofs als repertoris musicals del Barroc, i estableix un pont entre aquestes figures i les emocions. D'aquí ve el títol de l'obra, filòsofs que ploren, una clara al·lusió a Heràclit d'Efes, en contraposició amb Demòcrit, el filòsof que riu de la ignorància del món. A través d'una bateria de creadors i creacions del segle XVII i XVIII, entre els quals destaquen noms com Barbara Strozzi, Giacomo Carissimi, Henry Purcell o François Couperin, el disc recorre diverses línies de la història del pensament i les diferents emocions associades a diferents visions de la vida.

El contratenor Lawrence Zazzo és una de les veus més excel·lents de la seva generació i ha treballat amb els més grans directors, tant al camp del Barroc com al de la música contemporània, incloent René Jacobs, William Christie, Nikolaus Harnoncourt, Rinaldo Alessandrini , Christophe Rousset, Leonardo García Alarcón, John Nelson, Ivor Bolton i Ottavio Dantone, per citar-ne uns quants. En aquest disc l'acompanya al cant la soprano anglo-iraniana Sonraya Mafi, una professional que ha desenvolupat una brillant carrera al món de l'òpera.

La part instrumental ha anat a càrrec de Tercia Realidad, un conjunt dirigit pel violinista Jorge Jiménez, la versatilitat del qual els obre el camí per emprendre un ampli ventall de repertoris, des del segle XIII fins a la música contemporània. El nom del conjunt està inspirat en el terme cervantí “Tèrcia Natura”, que fa referència a un tercer món format per una barreja de realitat i fantasia.

Amb Weeping Philosophers , Zazzo ha pretès estudiar fins a quin punt els intèrprets poden arribar a sentir les emocions que canten, si el riure o el plor són mera actuació sobre l'escenari o alguna cosa realment sentit. Igual que en el cas dels filòsofs, la pregunta és si hi ha només ment o cor. I, amb aquesta premissa, el disc presenta una rica selecció d'àries i duos, així com peces instrumentals relacionades amb aquest context.

El punt de partida per al desenvolupament de l'obra són les figures d'Heràclit i Sèneca. El primer és el protagonista de la peça de Barbara Strozzi que obre el disc Udite amanti, L'Eraclito amoroso, pertanyent al seu Cantate, ariette i duetti, per 2 voci i basso continu, op. 2 de 1651, mentre que la cantata espiritual de Francesco Durant Vincesti pur vincesti parla de la mort de Sèneca i de la crueltat de Neró.

La visió contraposada de la vida dels filòsofs Heràclit i Demòcrit té una gran tradició en la història de la música, si bé, com indica Cecilia Mercadal Molina ( Heràclit i Demòcrit escullen perruca. Els presocràtics a la música barroca – Una lliçó de filosofia musical ), probablement va ser Giacomo Carissimi el primer a portar-la a una partitura, en concret, al seu duo I filosofi (“A piè d´un verde alloro”), inclòs al disc, en què contraposa els afectes -el riure i el plor- a través de la melodia.

La figura de l'Heràclit ploró torna a aparèixer juntament amb el rialler Demòcrit a Héraclite et Démocrite , una cantata per a dues veus, dos violins i continu del violoncel·lista i compositor italo-francès Jean-Baptiste Stuck, obra que pertany al seu tercer llibre de cantates, publicat el 1711. A banda de nombroses òperes, Stuck va compondre cantates que van aparèixer editades en quatre llibres successius, el primer i el segon de 1706 i 1708, respectivament, i el quart de 1714. Igualment, la sonata per a violí nº4 del llibre Amusements pour la chambre, à violon seul et la basse (1718) de François Duval constitueix una aproximació instrumental a aquestes dues figures. També al pla merament instrumental, al disc s'ha inclòs el ballet de l'austríac Johann Heinrich Schmelzer Ballo di ginnosofisti filosofi .

Als dos filòsofs François Couperin afegeix una tercera, la del cínic Diógenes, en el seu breu cànon Heraclite, Democrite, Diogene , interpretat al disc a tres veus, ja que a les de Zazzo i Mafi se suma en exclusiva en aquesta peça la del prolífic tenor extremeny Víctor Sordo. Probablement, la presència de Diògenes es justifica perquè compartia amb els altres dos una visió desdenyosa del món.

Georg Philipp Telemann incorpora un nou filòsof al repertori, en concret a Sòcrates, a través d'una ària de la seva primera òpera còmica, Der geduldige Socrates, estrenada a Hamburg el 1721. Per la seva banda, Henry Purcell és present a través del duo Love thou art best of humane joys , la seva única composició musical per a The Female Virtuosos, una adaptació de Thomas Wright de l'obra de Moliere Les Femmes savantes . Completen el disc un número de l'òpera burlesca The Dragon of Wantley de John Frederick Lampe, estrenada a Londres el 1737, que parla de Zenó, Plató i Aristòtil, i, finalment, The Tippling Philosophers , una peça creada pel cantant Richard Leveridge. una veu molt de moda a l'escena britànica de principis del segle XVIII, que va interpretar nombroses obres de Purcell- sobre un poema de l'escriptor satíric i taverner Ned Ward.

Weeping Philosophers aconsegueix el seu propòsit de retratar els afectes humans a través de la música, utilitzant per això el simbolisme emotiu que allotgen les figures dels diferents filòsofs, cosa que dóna lloc a un disc francament interessant ple de matisos per descobrir.