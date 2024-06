El físic espanyol Pablo Jarillo-Herrero, ''a les travesses per al Premi Nobel''

per Gabriel Izcovich

La Fundació Conexus Madrid-Comunitat Valenciana, en col·laboració amb CaixaBank, ha atorgat el seu VIII Premi al físic valencià Pablo Jarillo-Herrero per la seua trajectòria i resultats en el camp de la ciència. Segons ha informat CaixaBank en un comunicat aquest divendres, les seves investigacions i experiments amb grafè d'angle màgic han suposat una fita a la física, "per la qual cosa el seu nom és a les travesses per al Premi Nobel".

Les seves contribucions han permès avançar en la comprensió de les propietats topològiques, matemàtiques i superconductores dels materials bidimensionals i en el desenvolupament de dispositius electrònics.

Jarillo-Herrero és actualment catedràtic Cecil i Ida Green de Física a l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), i va rebre la seva llicenciatura en Física a la Universitat de València el 1999, i el seu doctorat en Física a la Universitat Tecnològica de Delft a Holanda a 2005.

"Un científic excepcional"

Durant el lliurament del premi, el president de Conexus, Manuel Broseta, ha valorat que Jarillo-Herrero representa “l'excel·lència” de les persones de la Comunitat Valenciana. El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha felicitat Jarillo-Herrero, "un científic excepcional", i ha subratllat la importància de la feina que desenvolupen els científics espanyols.

Jarillo-Herrero ha animat els empresaris a recolzar la investigació: "És important preguntar-nos per a què serveixen els descobriments científics, però no és fàcil apreciar un descobriment en investigació bàsica". El premi de Conexus distingeix una personalitat, empresa o institució que hagi promogut els interessos o la imatge de la Comunitat Valenciana al territori nacional i internacional.