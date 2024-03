Els forats negres ni són forats, ni tampoc realment negres (Rebecca Smethurst)

Des de fa uns anys llegim i sentim parlar dels forats negres com si fos un fenomen inquietant d'insaciable voracitat capaç d'engolir tot objecte celeste que s'atreveix a acostar-los-hi perillosament. I és evident que es tracta d'una singularitat summament important a l'univers de què formem part, però al voltant de la qual es manegen nombrosos conceptes erronis que la doctora Rebecca Smethurst, astrofísica i investigadora de la Universitat d'Oxford i especialista en la matèria , tracta de desmuntar en un llibre de fàcil lectura per als no iniciats titulat Breu història dels forats negres (Blackie Books).

"Els forats negres no són negres, sinó el més brillant de tot l'univers, resplendents muntanyes de matèria absolutament impossibles d'ignorar", afirma l'astrofísica britànica, que afegeix que "no succionen" encara que "és cert que són molt massius" però a alhora que “resulta tremendament estrany que alguna cosa aconsegueixi arribar a un forat negre” al punt que “és sorprenent que alguns hagin aconseguit ser tan supermassius”. De fet, “un forat negre pot trigar més de 500 milions d'anys a absorbir només la meitat de tota la matèria del seu disc d'acreció” que és el procés d'acumulació de matèria que s'origina a les col·lisions produïdes entre les partícules de gas que redueixen a poc a poc la seva energia i s'acosten al forat negre. A més a més, la doctora Smethurst es manifesta fins i tot contrària a la mateixa denominació de “forat negre” tenint en compte que “és el menys semblant a un forat que pot existir… (ja que un forat negre) no implica l'absència de res, ( sinó) la presència de tot, matèria en la seva forma més densa possible”.

El que sí que és cert és que la immensa gravetat que produeixen impedeix que puguem observar-los per la llum que desprenen, ja que la velocitat d'escapament s'acosta la de la pròpia llum, per la qual cosa han pogut ser detectats per l'emissió de raigs X.

L'autora ens tranquil·litza respecte de la seva funció. “No són aspiradors al sistema solar; el paper d'un forat negre seria més aviat el d'una mena de pastor gravitatori, així que tenir un forat negre a la nostra galàxia no seria una cosa dolenta, seria una cosa genial”. I el cas, és que com a “al centre de cada galàxia hi ha un forat negre supermassiu”, la Via Làctia no és una excepció. Dit d'una altra manera, no cal preocupar-se per això i per a més convenciment resulta molt útil llegir aquest llibre de la professora d'Oxford en què ens descriu amb llenguatge comprensible els secrets més elements de l'astronomia…. sense utilitzar fórmules matemàtiques excepte la més elemental de totes i avui de coneixement universal, la de la llei de la relativitat formulada per Einstein (E=mx v2) Sabia decisió que segueix el consell atribuït a Stephen Hawking qui va dir en certa ocasió que “el nombre de fórmules incloses en un llibre és inversament proporcional al nombre de vendes”.