Forcadell es nega a anar a un hotel perquè li demanen que parli castellà

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya, va expressar la seva sorpresa i indignació en ser instada a parlar en castellà a un hotel de Figueres. Segons va explicar ella mateixa a X -antigament anomenat Twitter-, en intentar reservar una habitació i saludar en català, li van respondre: "En castellà, per favor". Forcadell va qualificar la situació de "desesperant" i va decidir no fer la reserva.

"Acabo de trucar a un hotel de Figueres per reservar una habitació i m'he quedat de pedra, després de dir bona tarda m'han dit: "En castellà per favor". A Figueres, és desesperant. Evidentment no he reservat habitació", explicava a la seva xarxa social.

L'incident ha suscitat nombroses reaccions a xarxes socials, on molts usuaris han criticat Forcadell i el seu partit, ERC, per no haver fet prou per protegir i promoure l'ús del català. Comentaris com "sou els principals responsables" i "això és el que heu promogut des del vostre partit" reflecteixen el descontentament d'alguns ciutadans amb la política lingüística del govern català.

Altres comentaris, per altra banda, han estat més racistes, apuntant que en els propers mesos "li contestaran en àrab". El que és clar és que, si esperava trobar suport a les xarxes socials, no n'ha trobat gaire. La piulada ja té més de 2.000 comentaris, mil 'likes' i gairebé 800 retuits, en menys de 24 hores.

Aquest fet subratlla les tensions lingüístiques presents a Catalunya i la percepció d‟alguns ciutadans sobre la castellanització i la pèrdua de la identitat catalana. Forcadell ha fet servir la seva experiència per visibilitzar un problema que considera greu, mentre que els seus crítics veuen en la seva queixa un acte d'hipocresia i un reflex de la inacció del seu partit a la promoció del català.

Per tant, l'incident a l'hotel de Figueres ha revifat el debat sobre la situació del català a Catalunya i l'efectivitat de les polítiques lingüístiques implementades per les autoritats regionals. La resposta a aquest tipus de situacions, tant a nivell individual com institucional, continuarà sent un tema de discussió a la societat catalana.