Les fortes pluges aconsegueixen que l'embassament de Sau augmenti sis punts en un dia

per J.C. Meneses Montserrat

Les pluges d'aquest dimecres han portat molt bones notícies per a Catalunya, que se segueix allunyant a passos de gegant de la greu situació de sequera que ha patit el darrer any. El pantà de Sau (Barcelona) ha augmentat 6,12 punts la capacitat en un dia, després de les precipitacions registrades aquest dimecres, que han fet que l'embassament passi del 31,88% al 38% aquest dijous, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, consultats per Catalunya Press.

Les dades mostren que aquest pantà té aquest dijous 62,7 hectòmetres cúbics d'aigua, i creix 10,02 punts en un dia, ja que aquest dimecres tenia 52,68 hectòmetres cúbics.

La resta d'embassaments del sistema Ter-Llobregat que han augmentat la capacitat en tan sols un dia són Susqueda (del 31,88% al 34,1%); la Baells (del 47,92% al 48,6%); la Llosa del Cavall (del 27,15% al 27,4%), i Sant Ponç (del 34,53% al 34,6%).

Aquestes crescudes han provocat que el nivell total d'aigua dels embassaments del sistema Ter-Llobregat augmenti més de mig punt en un dia. Dimecres els pantans estaven al 34,46% de la capacitat, acumulant 213 hectòmetres cúbics d'aigua, i aquest dijous ha arribat al 35,04% i 214,48 hectòmetres cúbics.

Les conques internes catalanes arriben al 33,32% de la seva capacitat

Respecte a les conques internes catalanes, aquest dijous han arribat al 33,32% de la seva capacitat, quan ahir eren al 32,79%.

Aquesta crescuda es deu a les fortes pluges que han caigut al sistema Ter-Llobregat, encara que també hi ha crescudes en altres pantans que estan fora d'aquest grup però formen part de les conques internes, com el de Darnius-Boadella, que aquest dijous ha assolit el 22,73% de la seva capacitat. La crescuda en aquest pantà de l'Alt Empordà és especialment rellevant, ja que els municipis que depenen d'aquesta font d'aigua segueixen a 'Fase 2' d'emergència per sequera.

El Govern va recordar aquest dimecres que aquest embassament només sortirà de l'emergència quan arribi a tenir entre 18 i 20 hectòmetres cúbics, i de moment és als 13 hectòmetres cúbics, a tocar dels 14.

El pantà de Darnius-Boadella abasteix 12 municipis de l'Alt Empordà: Figueres, Cabanes, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Fortià, Figueres, Llers, Riumors, Roses, Santa Lloga d'Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d' Empordà.