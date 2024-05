FOTOS: La comparativa de la capacitat de l'embassament de Rialb entre el 2023 i el 2024

per Redacció CatalunyaPress

Tot i que les reserves dels pantans i dels embassaments de les conques internes estan pujant gràcies a les pluges que han caigut a Catalunya des de finals del mes de març, coincidint amb la Setmana Santa, la situació és lluny de ser acceptable.

Un dels pantans que vivia una situació més crítica és el de Sau (Osona), que no fa gaire temps estava per sota del 3% de la seva capacitat... encara que gràcies a la pluja de març i abril ha pujat la seva capacitat fins a prop del 10%.

La situació és semblant (amb major o menor grau de gravetat) a la resta dels embassaments de Catalunya. I, en alguns casos, veïns de la zona d'alguns d'aquests embassaments han documentat, amb imatges, la situació.

Aquest és el cas de Guillem Rosell, veí de la Noguera (i agricultor, segons explica al seu perfil de X), que ha compartit en aquesta xarxa social un fil amb diverses imatges de l'embassament de Rialb, situat en aquesta comarca, aprofitant la festivitat de l´1 de maig.

I com se sol dir, les imatges parlen per elles mateixes; a les fotos es veu l'evolució de la quantitat d'aigua emmagatzemada en aquest pantà a la primavera del 2023 i la que hi ha avui dia.

Rosell va interactuar amb diversos usuaris de la xarxa social, ja que en el seu primer escrit, semblava que l'embassament està en una situació crítica. En aquest diàleg amb els usuaris de la xarxa social es felicita per l'evolució que ha tingut el darrer any, tot i que tothom és conscient que cal més pluja.

Actualment, Rial està per sobre dels 130 hectòmetres cúbics d'aigua, cosa que significa que està per sobre del 32,43% de la capacitat. Cal tenir en compte que forma part dels canals d'Urgell i de Segarra-Garrigues, on la situació és sensiblement millor que el de les conques internes.

A l'última actualització, facilitada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) el passat 1 de maig, als embassaments de les conques internes catalanes estaven al 19,6% de la seva capacitat total.